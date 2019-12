Altenburg

Bastian Leikeim, Geschäftsführer der Altenburger Brauerei, ist in den neunköpfigen Beirat des Thüringer Braugerstenvereins gewählt worden. Das teilt die Brauerei mit. Gemeinsam mit dem Vorstand ist der Beirat vor allem das Verbindungsglied zwischen Landwirten, Händlern und Brauereien beziehungsweise Mälzereien. Die wichtigsten Aufgaben bestehen darin, Sortenvorschläge für die Landwirte zu erarbeiten sowie den traditionellen Gerstenanbau in der Region Thüringen und Mitteldeutschland zu fördern. Der Thüringer Braugerstenverein ist ein Berufsverband ohne öffentlich rechtlichen Charakter mit über 70 Mitgliedern und Sitz in Stadtroda. „Die Altenburger Brauerei setzt schon seit Jahren auf lokale und hochwertige Rohstoffe“, sagte Leikeim. „Einen Großteil unserer Gerste für das Malz beziehen wir aus Thüringen und unser Hopfen kommt aus Monstab.“

Von OVZ