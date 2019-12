Altenburger Brüderkirche hat seit Freitag ihre vierte Glocke wieder

Altenburg

Die empfindliche Kälte am Freitagvormittag schien keinen der Wartenden vor der Brüderkirche großartig zu stören. Denn alle – es mögen über hundert Wartende gewesen sein – fieberten einem historischen Augenblick entgegen. Sie erwarteten die Ankunft des neu in Neunkirchen in Baden-Württemberg gegossenen größten Geläuts für das Gotteshaus – die Friedensglocke.

„Ich bin aufgeregt“

Ständig vor und in der Brüderkirche unterwegs war Karl Rentsch, der beim Projekt Glockenneuguss sozusagen den Hut auf hatte. „Mich hat das Team gerade angerufen. Sie verspäten sich um rund zehn Minuten, aber wirklich nur zehn Minuten“, teilte er immer wieder den Fragenden mit. „77 Jahre sind seit der Demontage der Glocken vergangen, da kommt es doch jetzt auf zehn Minuten nicht mehr an“, schob er bei bester Laune und scheinbar völlig entspannt nach. „Aber ehrlich: Ich bin wahnsinnig aufgeregt“, gestand er in einer der wenigen ruhigen Minuten.

Aber dann wurde es emotional. Als die rund zweieinhalb Tonnen wiegende Glocke um 9.40 Uhr vor der Brüderkirche auf einem offenen Transportwagen eintraf, wurden quasi zur Begrüßung die drei kleineren Brüderkirchglocken geläutet. Zuschauer drückten die ein oder andere Träne der Rührung weg, Handys und Fotoapparate wurden reihenweise gezückt, um den historischen Augenblick festzuhalten.

Finanzierung nur durch Spenden

„Heute schließt sich ein Kreis“, meinte der einstige Pfarrer der Brüderkirche, Michael Wohlfahrt. Während seiner Amtszeit wurde 1996 bereits das wieder hergestellte Glockenspiel in dem Gotteshaus eingeweiht. Damals sei das auch sozusagen der Startschuss für die Spendensammelaktion für die vierte und größten Brüderkirchglocke gewesen. Mitinitiator war damals Thomas Kretschmann, der sich am Freitag selbstverständlich die Ankunft nicht entgehen ließ. „Es ist schon Wahnsinn, dass wir das geschafft haben. Und das nötige Geld kommt ausschließlich aus Spenden. Da ist kein Cent Förderung dabei“, meinte er mit sichtlichem Stolz.

Zur Galerie 1942 wurde die größte Glocke der Altenburger Brüderkirche abgebaut – am Freitag kam sie nach 77 Jahren neu gegossen wieder zurück.

Dicht umlagert ist derweil der Anhänger, auf dem das neue Schmuckstück steht. Aus besonderem Grund trägt sie den Spruch „ dona nobis pacem“ (Herr, gib uns Frieden!), denn die größte Glocke ist zugleich die Friedensglocke. Und erinnert an die friedliche Revolution, weshalb das Datum 25. Oktober 1989 zu lesen ist, jener Tag, an dem es zur ersten Großdemo in Altenburg kam – ausgehend von der Brüderkirche.

Wendejubiläum wird gedacht

„Es war unser Ziel, dass die Glocke zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution wieder bei uns ist. Sie soll auch mahnen, den Frieden immer zu bewahren“, ergänzte der Pfarrer im Ruhestand Reinhard Kwaschik, der während seiner Dienstzeit die Spendenaktion maßgeblich mit beförderte. Die Aktion sei keineswegs nur auf Zustimmung gestoßen. „Klar haben nicht wenige auch gesagt, dass es Wichtigeres und größere Probleme gebe, als eine vierte Glocke. Aber solche Symbole sind auch wichtig“, so Kwaschik.

Applaus, als die Glocke schwebt

Dann brandet Applaus auf, als sich 10.23 Uhr die Glocke am Kran hebt und dreimal angeschlagen wird. Vorerst wird die Friedensglocke im Foyer des Gotteshauses verbleiben, da vor deren Aufhängung sowohl der Turm als auch der Glockenstuhl noch einer Sanierung bedürfen. „Weshalb wir auch weiter Spenden erbitten“, sagt Karl Rentsch.

Von Jörg Wolf