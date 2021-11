Es ist vollbracht – mit einem Festgottesdienst wurde am Sonntagnachmittag die vierte und größte Glocke der Altenburger Brüderkirche eingeweiht und in Gottes Dienst gestellt. Das Happy End einer 79-jährigen Geschichte.

Altenburger Brüderkirche nimmt größte Glocke in Betrieb

Festgottesdienst - Altenburger Brüderkirche nimmt größte Glocke in Betrieb

Festgottesdienst - Altenburger Brüderkirche nimmt größte Glocke in Betrieb