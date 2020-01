Lucka

Das im Oktober letzten Jahres neu gegründete Altenburger Buchquartett trifft am Dienstag, den 28. Januar, zu seinem zweiten Bücherabend zusammen. Gastgeber ist die Stadt Lucka, die in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum ihrer Stadtbibliothek feiert. Einen treffenderen Anlass könnte es für die vier Vielleser aus dem Altenburger Land kaum geben, die ihre Leidenschaft öffentlich machen und gemeinsam über aktuelle Neuerscheinungen sprechen wollen, hin und wieder aber auch einen Klassiker im Gepäck haben.

Festes Trio und ein Überraschungsgast

Das Buchquartett setzt sich aus einem festen Trio zusammen: Dr. Kristin Jahn, die Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land, Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz beim Landratsamt Altenburger Land und Dr. Roland Krischke, den Direktor des Lindenau-Museums Altenburg. Komplettiert wird das Quartett von einem Überraschungsgast, dessen Identität erst am Abend des Buchquartetts gelüftet wird.

Auf der Bücherliste, die am 28. Januar besprochen wird, stehen die folgenden Werke:

„Psalm 44“ (von 1962, erste deutsche Übersetzung: 2019) von Danilo Kiš (1935-1989)

„Das Schöne, Schäbige, Schwankende“ von Brigitte Kronauer (1940-2019)

„Der von den Löwen träumte“ von Hanns-Josef Ortheil (geb. 1951) und

„Der große Garten“ von Lola Randl (geb. 1980).

Austausch von Lese-Erfahrungen

Im Anschluss an die Buchvorstellungen kann das Publikum seine eigenen Lese-Erfahrungen in die Diskussion einbringen. Man muss aber keines der Bücher bereits gelesen haben, um einen anregenden Abend zu erleben. Vor allem soll es darum gehen, die Lust und Freude am Lesen zu teilen und zu verbreiten. Die vier zu besprechenden Bücher werden künftig auch im Bestand der Stadtbibliothek Lucka zu finden sein und können ab dem 29. Januar ausgeliehen werden.

Veranstaltungsbeginn für das Altenburger Buchquartett in Lucka ist um 19 Uhr im Tivoli (Schulplatz 12). Alle Literaturfreunde sind herzlich eingeladen zum einfach nur Zuhören oder auch zum Mitdiskutieren. Der Eintritt ist frei. Der Abend wird organisiert von der Goethe Gesellschaft Altenburg e. V. und der Stadt Lucka.

