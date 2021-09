Altenburg

„Ich war als Kind eher einer, der sich unauffällig verhalten hat“, sagt Gebhard Berger. Er sei nicht der soziale Typ, der Hände schütteln geht. „Das ist eigentlich gar nicht mein Naturell.“ Während die meisten Kandidaten zur Bundestagswahl Parteien hinter sich stehen haben, gibt es auch jene, die es allein nach Berlin schaffen wollen. Der Altenburger Gebhard Berger ist einer davon.

Er gehört keiner Partei an und ist einer von zwei Einzelkandidaten im Wahlkreis Gera–Greiz–Altenburger Land. Es ist die erste Kandidatur für den 59-Jährigen. „Das, was jetzt an Widersprüchen eklatant wird, das fordert mich ganz einfach heraus, eben aus dieser unauffälligen Rolle herauszutreten“, sagt er.

Politische Betätigung ist für ihn nicht neu

Allerdings: Für den Geschäftsmann Gebhard Berger, 1961 in Altenburg geboren, ist die politische Betätigung nicht gänzlich unbekannt. „Das ist kein harter Sprung, ich war schon im Bürgerforum Altenburger Land engagiert und bin eines der Vorstandsmitglieder“, erklärt er. Das Bürgerforum organisierte 2015 unter anderem asylkritische Protestmärsche im Altenburger Land und schaffte es damals deutschlandweit in die Medien. „Insofern war oder bin ich mittendrin in der Politik.“

Familie führt Optikergeschäft seit Generationen

Bereits Gebhard Bergers Vater und sein Großvater betrieben in Altenburg ein Brillengeschäft. Das übernahm er Ende 1980er-Jahre. „Ich hätte auch als Kraftfahrzeugschlosser gearbeitet, das Auto war schon immer ein dominierendes Thema“, erzählt er.

Nach der Schule machte Berger zunächst eine Lehre zum Augenoptiker. Dann ging er nach Leipzig, wo er seinen Wehrdienst bei der Bereitschaftspolizei der Messestadt ableistete. Um aber den Laden führen zu können, brauchte Berger einen Fachschulabschluss. Den machte er im Jahr 1988 in Jena. „Ich bin Altenburger“, sagt er und unterstreicht damit lokale Verbundenheit. Aus Altenburg wegzuziehen, könne er sich nicht vorstellen. „Aber das ist nur ein sekundärer Teil dessen, was meine Identität ausmacht“, erklärt er. Der andere sei sein Interesse an globalen Zusammenhängen.

Gebhard Berger sieht auf nationaler und internationaler Ebene wichtigere Themen. „Da geht es um Umverteilung, die pervers gestaltet wird“, sagt er. „Was mir Angst macht, sind die Entwicklungen, die uns in eine diktatorische Situation führen“, schildert Berger seine Sicht und geht auf die Gründe seiner Kandidatur für den Bundestag ein. „Insofern ist das auch ein Antrieb: die Angst vor dem, was kommen wird, wenn man das, was jetzt passiert, weiterspinnt“, meint Berger, der Kindheit und Jugend in der DDR verbrachte.

Berger sieht Widersprüche in der Gesellschaft

Dass er es nach Berlin schaffen will, kommt nicht aus dem Nichts. Die Coronasituation, wie er es nennt, sei mit ein Grund dafür. Er sagt, man sei in einer Situation, die dazu führe, dass Existenzen vernichtet werden. „Und das hat mich eben auch an die Zusammenhänge erinnert, die sehr wahrscheinlich über den Gesundheitsschutz hinausgehen.“

Die Widersprüche in der Gesellschaft würden immer offensichtlicher, die Schwierigkeiten für Bürger und Bürgerinnen wachsen, sagt Berger über die Gründe seines Antritts. „Ich habe schon eine ganze Menge ausprobiert und das ist jetzt ein Weg für mich, den ich gehen möchte“, erklärt er seine Absicht, für die er auch vonseiten seiner Familie vollkommenen Freiraum habe. Berger ist Vater eines erwachsenen Sohnes.

Am 26. September finden in Deutschland die Bundestagswahlen statt. Quelle: RND

Altenburger will auf Sachpolitik setzen

Er habe Respekt vor dem, was ihm bevorsteht. „Ja, ich stehe dann schon auf der einen Seite vor der Situation, dass ich ein Einzelkandidat bin, andererseits gehe ich davon aus, dass es bundesweit parteilose Einzelkandidaten gibt“, sagt Berger zu seiner angestrebten Rolle in der Machtzentrale in Berlin. „Ich bin aber auch bereit, mich themenbezogen mit Parteien zu arrangieren.“ Reflexartig und pauschal die Anträge von Parteien abzulehnen, nur weil sie eben aus der AfD oder von den Linken kommen, habe er definitiv nicht vor. Das habe mit „Sachpolitik“ nichts zu tun. „Ich finde es verheerend, mit dem Strom zu schwimmen und damit Veränderungen zu verpassen“, sagt er.

