Altenburger Carnevalsclub löst sich auf

Altenburg

40 Jahre nach der Vereinsgründung 1980 löst sich der Altenburger Carnevalsclub nun in diesem Jahr auf. Die aktuell 14 Mitglieder beschlossen auf einer Versammlung im Oktober, das Vereinsleben Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. Grund dafür ist die zu geringe Anzahl an aktiven Mitgliedern und der ausbleibende Nachwuchs. „Damit können wir keinen Fasching machen“, sagt Sylke Etzold. Sie ist seit über 30 Jahren im Verein aktiv. Ihr Mann, Thomas Etzold, ist schon seit 1989 mit einer dreijährigen Unterbrechung Vereinspräsident. Auch ihr Sohn war jahrelang dabei, bis er seine Lehre begann und wegen der langen Anfahrt dann nicht mehr unterstützen konnte. „Der Verein ist wie eine Familie“, sagt Etzold und meint damit vermutlich nicht nur ihren Mann und Sohn. „Es ist ein kleines Lebenswerk. Als wir das beschlossen haben, ist kein Auge trocken geblieben.“

Neuzugänge fehlen

Zu seinen Hochzeiten hatte der Carnevalsclub mal etwa 50 Mitglieder, erzählt Etzold. Das sei um die Wende herum noch so gewesen. Dann zog es viele junge Leute in den Westen, um sich neu zu orientieren. „Damit ist viel kaputt gegangen“, so die 56-Jährige. Letztes Jahr zählte der Verein noch 27 Mitglieder, seitdem hat sich die Anzahl fast halbiert. Das ist laut Etzold zum einen der Pandemie geschuldet. Zum Beispiel habe die sogenannte Mini-Tanzgruppe nicht stattfinden können, die Trainerin konnte den Kurs mit kleinen Kindern unter den bestehenden Bedingungen nicht umsetzen. Zum anderen, und das sei vor allem das Problem, gebe es keine Neuzugänge. „Das ist alles eine Zeitfrage. Die jungen Leute wollen sich auf ihr Studium konzentrieren“, sagt Etzold.

Brachten Stimmung in die Bude: Die Funkengarde des ACC in der Altenburger Brauerei – hier im Jahr 2012. Quelle: Mario Jahn

„Jeder hat alles gemacht.“

Es sei eben nicht bloß Halligalli, so die Karnevalsliebhaberin über das Vereinswesen. „Es soll Spaß machen, ist aber auch viel Arbeit“, stellt sie fest. Dazu gehören die Mitgliederversammlungen inklusive verwaltungstechnischer Aufgaben wie Protokoll- und Kassenführung. Zudem scheint ein kleiner Verein wie der Altenburger Carnevalsclub von der Eigeninitiative zu leben. „Jeder hat alles gemacht“, sagt Etzold. Damit meint sie nicht nur die Teilnahme an den Tanzgruppen, den Elferrat oder das Einüben von Sketchen für den eigentlichen Faschingsbetrieb. Sie sei lange Zeit selbst auf der Bühne gewesen. Tatsächlich leisteten die Vereinsmitglieder noch vieles mehr: den Requisitenbau zum Beispiel, das Entwerfen und Nähen von Kostümen oder die Organisation der nötigen Technik für Auftritte. So kümmerte sich Etzold zusätzlich um Kostüme, und Schatzmeisterin ist sie aktuell auch noch.

Der letzte öffentliche Auftritt des ACC fand im Februar dieses Jahres in der Gartengaststätte „Ost“ statt: Thomas und Sylke Etzold zeigen einen Sketch. Quelle: Tanja Fischer

Keine Tanzgruppen, keine Veranstaltungen

„Mir hat das immer Spaß gemacht“, sagt die 56-Jährige rückblickend. Aber jetzt liege zu viel Last auf einzelnen Köpfen. Trotzdem sei die Auflösung des Vereins ein emotionales Geschehen für sie. Der Verein hat keine Tanzgruppen mehr und für das nächste Faschingsfest plant der Club auch keine Veranstaltungen. Es folge nun noch ein Jahr sogenannte Liquidationszeit, so Etzold, das schreibe der Gesetzgeber so vor.

Beim Brauereifasching 2014 war der Saal voll besetzt. Nun organisiert der ACC keine Veranstaltungen mehr. Quelle: Mario Jahn

Die Feier zum 40-jährigen Jubiläum des Vereins musste im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie-Situation abgesagt werden – nun wird es wohl weder einen Nachholtermin, noch überhaupt ein weiteres Jubiläum des Altenburger Carnevalsclubs geben.

Von Friederike Pick