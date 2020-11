Altenburger City: Kein verkaufsoffener Sonntag, aber wieder ein „Wichtelstübchen“

Altenburg

Über Monate hinweg ist diskutiert worden, wann in Altenburg endlich wieder ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden kann. Insbesondere die Adventszeit rückte in den Blick. Der 29. November oder 6. Dezember, so lautete der Tenor bei einem Treffen des Gewerbevereins im September, könnte eine Gelegenheit für offene Läden an Adventssonntagen sein. Auch als Ausgleich für den abgesagten Weihnachtsmarkt.

Doch nun ist das Thema vom Tisch. Die im Gewerbeverein Altenburg organisierten Händler und Dienstleister haben entschieden, dass es in diesem Jahr keinen solchen Aktionssonntag geben soll, teilte jetzt die Stadtverwaltung mit. „Das hat der Gewerbeverein nach einer Mitgliederbefragung und vor dem Hintergrund der schwer zu prognostizierenden Pandemie-Entwicklung entschieden“, heißt es aus dem Rathaus. Ursprünglich war diese Befragung gestartet worden, um die Händler zwischen dem ersten und zweiten Advent abstimmen zu lassen. Doch die Gewerbetreibenden signalisierten mehrheitlich Abneigung, dieses Jahr überhaupt an einem Sonntag zu öffnen.

Stadtverwaltung befürwortet Absage

Die Stadtverwaltung trägt diese Entscheidung nach eigenem Bekunden mit: Die Absage werde befürwortet. Die Stadt hätte ohnehin einen Antrag auf Sonntagsöffnung beim Landratsamt stellen müssen, was sich nun erledigt hat. Geöffnet ist in der Adventszeit nun wie gewohnt an den Werktagen.

Das gilt seit dieser Woche auch wieder für den sogenannten Pop-up-Laden in der Klostergasse 1. Dort startet ein bereits bekanntes Geschäft nach gut zehn Monaten Pause einen neuen Anlauf: Monika Schulz-Mandel und ihr „ Wichtelstübchen“. Schon vergangenes Jahr zur (Vor-)Weihnachtszeit verkaufte sie in der kleinen Seitengasse ganz in der Nähe des Marktes selbst gebastelte Dekorationen für die festlichen Tage. Nun ist die 63-Jährige zurück – mit Gestecken, Dekorationen und Geschenkartikeln aus Naturmaterialien. Das Stübchen hat bis 19. Dezember geöffnet – montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr.

Ein Laden für 80 Euro pro Woche

Damit schließt sich auch der Kreis der Pop-up-Mieter in der Klostergasse 1. Denn Monika Schulz-Mandel war im Dezember 2019 die erste, die das damals noch neue Angebot von Stadtverwaltung und Städtischer Wohnungsgesellschaft annahm und ein „Geschäft auf Zeit“ wagte. Der Laden soll Gründungswilligen eine temporäre Testmöglichkeit geben. Er kann – samt Basisausstattung – für 80 Euro pro Woche gemietet werden. Mindestens sieben Tage lang, maximal drei Monate. Seit Januar wurde das Angebot insgesamt neun Wochen lang von einem Wasserprofi, den Stadtmenschen, einem Fotostudio und einer Schmuckanbieterin genutzt.

Von Kay Würker