Altenburger Citymanagerin Henriette Schaller gibt enttäuscht auf – und was nun?

„Ja“, sagt André Neumann, „natürlich bin ich enttäuscht.“ Der Altenburger Oberbürgermeister macht kein Hehl daraus, dass er mit einem derart schnellen Rückzug von Henriette Schaller wirklich nicht gerechnet hat. Die langjährige – und nun bald wieder – Geschäftsführerin der gleichnamigen Tanzschule hat als Citymanagerin nach nur einem halben Jahr im Amt hingeworfen (die LVZ berichtete). Die 37-Jährige machte für ihre Entscheidung, bei der sie nach eigenen Worten auf ihr Bauchgefühl hörte, den mangelnden Widerhall auf ihre Arbeit bei Geschäftsleuten und Eigentümern verantwortlich.

Dennoch bedauert der CDU-Politiker im Nachhinein die Verpflichtung einer sogenannten Quereinsteigerin nicht. „Es war für mich genau der richtige Ansatz, jemanden von außerhalb zu holen, der die Vereinslandschaft, die Stadt kennt und zugleich unkonventionell an die Dinge herangeht.“ Trotz der Kürze der Zeit hätten beide Seiten eine Menge mitnehmen können. Für ihn selbst beispielsweise die Klarheit, wie wenig die Verwaltung für den unternehmerischen Erfolg tun kann, wenn vom Unternehmer selbst nicht die größte Anstrengung dafür kommt.

Neuausschreibung der Stelle wird nicht überstürzt

„Wir hatten ohnehin schon geplant, die Stelle weiterzuentwickeln in Richtung Stadtmarketing mit integriertem Citymanagement. Und das werden wir nun in Angriff nehmen. Denn in jedem Ende liegt zugleich ein neuer Anfang“. Die Konzentration solle künftig mehr auf der Außenwirkung liegen, etwa durch bundesweite Kampagnen den Bekanntheitsgrad der Stadt erhöhen. Mit der Ausschreibung der neuen Stelle werde man sich allerdings Zeit lassen. Unbenommen davon werde die Stadtverwaltung weiter als Unterstützer der örtlichen Gewerbetreibenden fungieren, wenn es etwa darum geht, bürokratische Hürden zu nehmen. „Aber die Ideen, die Kreativität und die Kraft müssen von den Händlern selbst kommen, insbesondere vom Gewerbeverein“, betont André Neumann.

Der Verein selbst bedauert die Entscheidung von Henriette Schaller, zum Jahresende aufzuhören, gleichfalls. „Durch die neue Citymanagerin war bei uns durchaus ein Aufschwung zu verzeichnen. Frau Schaller hat sich sehr engagiert. Es war eine echte Bereicherung“, sagt der neue Vorsitzende Michael Trommer. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass sie als Vertreterin der Tanzschule weiter aktiv im Verein mitarbeiten möchte.“

Gewerbevereinschef kann Entscheidung nachvollziehen

Durch den neuen Schwung habe sich allein seit seiner Amtsübernahme im September die Zahl der Vereinsmitglieder um zehn auf derzeit 33 erhöht. Allerdings kann der Altenburger Immobilienmakler die Entscheidung von Henriette Schaller durchaus nachvollziehen. Berieten anfangs etwa 15 Gewerbetreibende bei den nun 14-tägig anberaumten Zusammenkünften über Vorhaben und Ideen, seien es die letzten beiden Male jeweils nur noch vier gewesen. „Da ist kein wirklicher Dialog möglich“, bedauert Trommer das bereits wieder nachlassende Interesse.

Dabei gab es vielversprechende Ansätze. So sollte es in diesem Jahr erstmals einen eigenen Weihnachtsmarkt der Altenburger Händler in der Passage des Modehauses Fischer oder, bei entsprechend großem Interesse, in der Baderei geben. Leider machte Corona die Idee zunichte. Jetzt gehen die Gedanken schon in Richtung Frühlingsnacht, die zu ihren Wurzeln als Präsentation der Innenstadthändler zurückkehren soll, weg vom reinen Eventcharakter.

Hoffnung auf gemeinsamen Internetauftritt

Was die Enttäuschung von Henriette Schaller über das Desinteresse vieler Hauseigentümer angeht, zeigt der Immobilienmakler allerdings auch Verständnis für deren Situation. „Wenn ein Vermieter ein Ladenlokal erstmal leer stehen lässt, ist das für ihn billiger, als in einen Umbau zu investieren.“ Und: Niemand könne auf Dauer unter Wert vermieten.

Auf jeden Fall hofft Michael Trommer, dass sich die Gewerbetreibenden künftig wieder mehr zusammenschließen, der gemeinsame Internetauftritt doch zustande kommt, aber auch jeder einzelne mehr auf sich aufmerksam macht. Das Modehaus Fischer oder Jana Dietz mit ihrem Modegeschäft in der Wallstraße seien Vorreiter, was den Kundenkontakt via WhatsApp, Facebook oder anderer sozialer Medien angehe. Es sei nicht Aufgabe einer Citymanagerin, von Geschäft zu Geschäft zu gehen und zu fragen, was man auf die Beine stellen könne. „Das müssen wir allein schaffen.“

