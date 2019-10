Altenburger Commerzbank offenbar nicht bedroht

Altenburg/Leipzig

Die Altenburger Filiale der Commerzbank ist offenbar nicht akut von einer Schließung bedroht. Das lässt sich aus den Grundsätzen des Geldhauses ableiten, nach denen die neue Strategie gegen die anhaltende Ertragsschwäche umgesetzt werden soll. Im Zuge des Ende September bekannt gewordenen Umbaus plant das Frankfurter Kreditinstitut konzernweit Tausende Stellen zu streichen und etwa 200 seiner insgesamt circa 1000 Außenstellen zu schließen.

Zu früh für definitive Aussagen

„Zu möglichen regionalen Auswirkungen lässt sich im Moment noch keine Aussage treffen“, sagte die für die Region Ost zuständige Commerzbank-Sprecherin Sabine Schanzmann-Wey auf OVZ-Nachfrage. „Die Details werden nun erst ausgearbeitet und gemeinsam mit den Arbeitnehmergremien beraten.“ Das dauere noch einige Zeit. Davon abweichend schloss Schanzmann-Wey jedoch „Massenschließungen von Filialen“ aus. Stattdessen werde es „einen kontinuierlichen Prozess“ geben, „in dem wir in den nächsten Jahren immer wieder Standorte neu bewerten und individuell entscheiden“.

Als „wichtige Kriterien“ bei den Entscheidungen über die Zukunft von Standorten bezeichnete die Commerzbank-Sprecherin „die Lage, die Nähe zu den Kunden“ sowie den „ökonomischen Erfolg einer Filiale. Grundsätzlich gilt, dass wir eher nahe beieinander liegende Filialen in einer Stadt zusammenlegen und in der Fläche weiterhin präsent sein wollen.“ Überträgt man das auf die Altenburger Außenstelle, hieße es salopp formuliert: Bevor man die einzige Filiale im ländlich geprägten Kreis schließt, trifft es eher räumlich nähere in größeren Städten wie Gera.

Positive Entwicklung in Altenburg

Abgesehen davon hat das Frankfurter Geldhaus in den vergangenen Jahren einiges in die Filiale in der Skatstadt investiert und ist hier auf Wachstumskurs. So wuchs zuletzt das Kreditgeschäft und die Zahl der Kunden stieg nach eigenen Angaben allein im Vorjahr netto um 320 auf etwa 12 100. Zwischen Ende 2016 und Ende 2018 gewann man laut Filialdirektor Philip Kley 420 Privatkunden hinzu und erreichte in diesem Segment eine Marktabdeckung von 25 Prozent. Eine Tendenz, die sich auch nach neuesten Zahlen fortsetzt. So akquirierte die Altenburger Commerzbank laut Schanzmann-Wey bis September dieses Jahres netto 220 weitere Privatkunden. Im Vorjahr waren es insgesamt 190.

„Insgesamt beobachten wir ein verändertes Kundenverhalten: Während tendenziell etwas weniger Kunden in die Filiale kommen, steigt die Nutzung unserer App rasant an“, erklärte Schanzmann-Wey weiter. „Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren verstärkt.“ Daher wolle man das mobile Banking weiter ausbauen. „Dennoch wird die persönliche Beratung auch in unserer neuen Strategie eine wichtige Rolle spielen.“ So werde man „mit rund 800 Filialen auch künftig unter den deutschen Privatbanken die breiteste Präsenz in der Fläche haben“.

Von Thomas Haegeler