Altenburger Corona-Alternative Jokerthon erlebt Ansturm – Idee vor Fortsetzung

Der Altenburger Jokerthon verzeichnet einen regelrechten Ansturm. So meldeten sich für die pandemiebedingte Ersatzvariante des Skatstadtmarathons bis Montagnachmittag bereits 966 Aktive an. Allein übers Wochenende kamen mehr als 140 Meldungen dazu. Damit kommt die virtuelle Variante des Lauf-Ereignisses, die vom 6. bis 20. Juni dauert, bisher auf ein Viertel der Teilnehmer der physischen Veranstaltung, die am 13. Juni stattfinden sollte und coronabedingt abgesagt wurde.

Macher mehr als zufrieden trotz anfänglicher Skepsis

„Wir sind mehr als zufrieden“, sagte Helmut Nitschke, Sprecher des Skatstadtmarathon-Vereins. Insbesondere die Anlaufphase der Jokerthon-Anmeldung, als sich binnen sechs Tagen über 400 Starter in die Listen eintrugen, habe ihn positiv überrascht. Schließlich sei er „sehr skeptisch“ gewesen, einen virtuellen Lauf auf die Beine zu stellen, weil es aktuell jeder mache. „Aber die Befürworter haben mich mit Fakten überzeugt. Denn durch diese Art des virtuellen Laufes haben wir wieder ein Alleinstellungsmerkmal.“

Konkret funktioniert der Jokerthon so: Jeder Läufer oder Walker meldet sich zunächst auf seiner Lieblingsdistanz an (5,4 km, 13,3 km, 21,1 km) und installiert eine App auf seinem Handy. Diese zeichnet die Laufstrecke, die überall auf der Welt sein und Teilstrecken unterteilt werden kann, auf. Unternimmt man mehrere Versuche, wird die beste Zeit gewertet. Zusätzlich dazu kann man auch noch einen Haken bei Jokerthon setzen, wodurch die gelaufenen Strecken zusammengerechnet werden. Schafft man durch das weitere Laufen 42,195 Kilometer, bekommt man zusätzlich zu seiner Lieblingsdistanz auch eine Marathonwertung.

Künftig öfter Jokerthons – wahrscheinlich im Advent

Anfangs war Helmut Nitschke skeptisch in Sachen Jokerthon, aber die Befürworter im Organisationsteam überzeugten ihn. Quelle: Mario Jahn

„Jeder soll animiert werden, nicht nur einmalig zu laufen, sondern regelmäßig“, erklärt Nitschke den Sinn der Sache. „Wichtig ist aber, das eigene Leistungsvermögen richtig einzuschätzen.“ Denn wie bei einem regulären Wettkampf erscheine auch beim Jokerthon „dnf – did not finish“ (Ziel nicht erreicht), wenn man die längere Distanz in den zwei Wochen nicht schaffe. „Dann wäre es besser gewesen, eine kürzere Distanz auszuwählen.“

Daneben überzeugte Nitschke die von Ulf Pohling entwickelte Idee eines virtuellen Laufes, die von Jens Hauser und seiner Frau sowie Dana Licht zum Jokerthon weiterentwickelt wurde, dass „Medaillensammler diese Chance nutzen können, um Lücken der letzten Jahre zu schließen“. Denn der auf den Medaillen zu sehende Joker wird im Kartenspiel ja für den Fall genutzt, dass die richtige Karte fehlt. Deshalb wollen die Organisatoren künftig öfter Jokerthons anbieten. „Nicht parallel zum Skatstadtmarathon, aber zeitversetzt“, sagt der 66-Jährige und verweist auf den Adventslauf als günstige Zeit. „Das letzte Wort ist da aber noch nicht gesprochen.“

