Altenburger Denkmal-Veranstaltung beweist: Corona kann auch Gutes haben

Man sollte es nicht für möglich halten, doch Corona kann mitunter auch Gutes haben. Das hat die Denkmaltag-Eröffnungsveranstaltung von Landkreis und Kreisstadt am Freitagabend in der Brüderkirche bewiesen. An diesem Konzept sollte deshalb festhalten werden – auch ohne Virus-Einschränkungen, findet OVZ-Autorin Ellen Paul.