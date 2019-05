Altenburg

In diesem Jahr wird anlässlich des „ Tags des offenen Denkmals“ bereits zum 22. Male der nach Johann-Georg Hellbrunn benannte Denkmalpreis der Stadt Altenburg vergeben. Damit sollen besondere Leistungen gewürdigt und das Anliegen von Denkmalschutz und Denkmalpflege dargestellt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Ziel der Vergabe des Denkmalpreises besteht darin, Bürger anzuregen, sich bei der Erhaltung, Pflege und Nutzung von Kulturdenkmalen zu engagieren.

Die Preisvergabe kann gemäß der Vergaberichtlinie in folgenden Kategorien erfolgen:

vorbildliche Leistungen zur Erhaltung und Pflege eines Kulturdenkmals

vorbildliche Leistungen bei einer Fassadeninstandsetzung

vorbildliche Leistungen bei der Instandsetzung denkmalpflegerisch wertvoller Details/Bauteile

vorbildliche handwerkliche Einzelleistungen

vorbildliche Aktivitäten und Initiativen zur Rettung, Sicherung und Bewahrung eines Kulturdenkmals.

Vorschlagsberechtigt sind Eigentümer, Bauherren, Architekten, Handwerksbetriebe, Vereine, die Kreishandwerkerschaft Altenburg sowie denkmalinteressierte Privatpersonen und die Untere Denkmalschutzbehörde.

Nach der im Jahre 2018 vom Altenburger Stadtrat beschlossenen Neufassung der Vergaberichtlinie gilt erstmals die Teilnahmeberechtigung für die Maßnahmen, die bis zum 31. Juli 2019 abgeschlossen wurden beziehungsweise werden. Die in der alten Richtlinie enthaltene Begrenzung der Teilnahmeberechtigung auf ein Jahr vor der jeweiligen Preisvergabe wurde damit aufgehoben.

Vorschläge bis 1. August einreichen

Die Vorschläge sind bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Altenburg unter Beifügung erläuternder Unterlagen – Begründung, Fotos etc. – bis zum 1. August einzureichen. Über die Verleihung entscheidet eine fachkundige und unabhängige Jury. Die neue Vergaberichtlinie bietet hier nun die Möglichkeit, dass die Jury durch Mehrheitsentscheidung zusätzlich bis zu vier weitere fachkundige Mitglieder für die Dauer bis zum jeweiligen Ende der gesetzlichen Amtszeit des Stadtrates kooptieren kann.

Vorschläge, die unter die Anwendungsbereiche des Thüringer Denkmalschutzgesetzes beziehungsweise der Thüringer Bauordnung fallen, dürfen nicht gegen deren Regeln verstoßen.

Das Preisgeld wird in seiner Höhe jährlich neu festgelegt und darf mit der Neufassung der Vergaberichtlinie nun auch erstmals auf mehrere Leistungen verteilt werden. Im Vorjahr waren es 2500 Euro. Der „Johann-Georg-Hellbrunn-Preis“ wird auch in diesem Jahr zum „ Tag des offenen Denkmals“ durch den Altenburger Oberbürgermeister verliehen. Die Verleihung findet im Rahmen des Konzertes zum „ Tag des offenen Denkmals“ am Freitag, dem 6. September 2019 statt.

Auch Teilnehmer für Denkmaltag gesucht

Darüber hinaus möchte die Untere Denkmalschutzbehörde wie in jedem Jahr dazu aufrufen, sich mit vielfältigen Angeboten und Aktionen am Sonntag, dem 8. September, beim Tag des offenen Denkmals zu beteiligen. Er steht unter dem bundesweiten Motto: „Modern(e) – Umbrüche in Kunst und Architektur“. Das vorgeschlagene Motto steht in einem besonderen Zusammenhang mit dem diesjährigen Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“. Alle Denkmaleigentümer und Interessenten werden gebeten, ihre Anmeldung zur Teilnahme beziehungsweise für spezielle Aktionen bis zum 5. Juli schriftlich bei der Unteren Denkmalschutzbehörde vorzunehmen.

Weitere Informationen – unter anderem die Vergaberichtlinie und eine Bildergalerie aller bisherigen Preisträger – sind auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.altenburg.eu, Link „Bauen und Wohnen“, weiter auf „Untere Denkmalschutzbehörde“ und dann „ Tag des offenen Denkmals“ – zu finden. Für Rücksprachen stehen die Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde telefonisch unter der Nummer 03447 594 637 zur Verfügung.

Von ovz