Altenburg

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erreichte die Malteser in Altenburg kurz vor dem Fest. Für den Aufbau eines ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes sammeln die Malteser seit Monaten Spenden, viele Bürgerinnen und Bürger haben sich daran beteiligt. Nadine Körner, Koordinatorin des Projektes in Altenburg, sagt: „Wir sind sehr gerührt, dass unserem Spendenaufruf schon viele gefolgt sind und sich so für Familien einsetzen, in denen ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist.“

Nun nutzte Thomas Sperr die Gelegenheit, um den Maltesern ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Im August 2019 gewann er den mit 2000 Euro dotierten Denkmalschutzpreis der Stadt Altenburg für die Sanierung einer Gründerzeitvilla durch seine Firma „ Altenburg Immobilien GbR Lucas und Thomas Sperr“. Das Preisgeld spendete er jetzt an die Malteser und übergab gemeinsam mit seiner Ehefrau feierlich einen symbolischen Scheck an Nadine Körner und einige Ehrenamtliche in der Malteser Dienststelle in Altenburg. Damit löste er sein Versprechen ein, das er bereits zur Preisverleihung verkündete.

Spendenziel erreicht

In den drei Monaten vor Weihnachten wurden alle eingehenden Spenden von der Bethe-Stiftung verdoppelt. 6000 Euro sollten gesammelt werden. „Dieses Spendenziel haben wir nun erreicht und bedanken uns dafür bei allen Spendern ganz herzlich. Wir können dafür schon viel umsetzen, zum Beispiel die Ausbildung von neuen Ehrenamtlichen in der Sterbebegleitung“, sagt Nadine Körner dankbar.

Für mehr Informationen zum geplanten Kinder- und Jugendhospizdienst sowie bei Interesse für ein Ehrenamt steht Nadine Körner gern zur Verfügung: Nadine.Koerner@malteser.org, Tel. 03447 / 891106

Die Malteser bitten um weitere Spenden für den Aufbau des Dienstes. Spendenkonto: IBAN DE26 3706 0120 1201 2260 11, Pax Bank Köln, Kennwort: Hospizdienst Altenburg

Von ovz