Altenburger Dr. Peter Nelles überlebt Corona-Infektion nur knapp

Altenburg

„Es geht langsam aufwärts. Ich bin noch nicht da, wo ich hinwill. Aber ich bin auf dem Weg dorthin.“ Dr. Peter Nelles’ Stimme klingt leicht gedämpft am Telefon. Das liegt unter anderem an der Nasenbrille, die er 16 Stunden am Tag tragen muss – für die Sauerstoffzufuhr.

Der Allgemeinmediziner im Ruhestand hat die Covid-19-Erkrankung hinter sich. Und er hat sie nur knapp überstanden. „Es stand auf Messers Schneide“, sagt er selbst. Knapp vier Wochen lag er deswegen im Klinikum Altenburger Land, über die Hälfte davon verbrachte er auf der Intensivstation. Schon mehrere Tage, bevor ihn seine Tochter am Reformationstag ins Krankenhaus brachte, ging es dem 77-Jährigen nicht gut. „Ich hatte einen Infekt, den ich der Symptomatik nach wie eine normale Erkältung, eine Luftröhrenentzündung eingeordnet hatte. Da war nichts Besonderes.“

Verschlechterung: Fieber und positiver Corona-Test

Dann jedoch ging es ihm immer schlechter. Er aß nicht mehr, trank nicht mehr. „Die Verschlechterung, als das Fieber dazukam, habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Da war ich schon halb bewusstlos“, erzählt er. Als ihn seine Tochter schließlich am Ende der Oktoberferien ins Klinikum Altenburg brachte, wurde er sofort getestet: Positiv. Für ihn und seine Familie eine große Überraschung. Seine Frau musste sofort eine häusliche Quarantäne antreten, auch sie wurde positiv getestet.

Drei Tage verbrachte Dr. Nelles auf der Intensivstation mit Minimalaufwand und zwei Liter Sauerstoffzufuhr pro Minute. Aber das reichte nicht. „Dann bin ich auf die Intensivstation mit Maximalaufwand am Körper gekommen, 30 Liter Sauerstoff pro Minute“, erzählt der Mediziner. „Da ging es dann richtig los. Da habe ich für mich realisiert, wie schlecht es mir geht.“

Er hat aufgepasst – und hat sich trotzdem angesteckt

Wo er und seine Frau sich angesteckt haben, kann er nicht sagen. Als pensionierter Arzt hat er natürlich besonders aufgepasst – „aber es ist trotzdem passiert“.

Schon vor seiner Erkrankung hatte er Respekt vor dem Virus – und den hat er immer noch. „Es ist eine heimtückische und gefährliche Krankheit. Man weiß nie, wie es ausgeht.“ Und auch noch Wochen nach der Infektion kann es noch zu Komplikationen kommen. „In meiner letzten Woche im Krankenhaus steht auf einmal der Chefarzt im Zimmer und sagt, dass er soeben meine Frau am Herzen operiert hat.“ Zwei Herzinfarkte waren die Folge der Covid-19-Erkrankung seiner Frau. „Das hat sich über einen längeren Zeitraum in diese Richtung entwickelt.“

Leistung der Pflegenden kann nicht genug wertgeschätzt werden

All denjenigen, die überzeugt davon sind, das Coronavirus sei nicht schlimmer als eine Grippe, sagt Dr. Peter Nelles: „Die Grippe und das Virus sind keineswegs vergleichbar. Bei der Grippe kennen wir den groben Verlauf. Beim Virus kann man ihn nicht bestimmen. Man kann nicht wissen, welches Organsystem sich das Virus heraussucht.“ Es könne neben der Lunge ans Herz, an die Gefäße, an die Gerinnung gehen.

„Diejenigen, die leugnen, dass das Virus existiert, beleidigen die Pflegenden, deren Leistung nicht genug wertgeschätzt werden kann. Wie sich die Pflegekräfte auf allen Stationen des Altenburger Klinikums ins Zeug legen, dass die Krankheit keinen schlimmen Verlauf nimmt – da kann ich nur den Hut ziehen“, sagt Dr. Peter Nelles mit Nachdruck. „Diese Krankheit ist gefährlich, nicht berechenbar. Und nur durch vernünftiges Verhalten kann man sich davor schützen.“

Von Katharina Stork