Altenburger Drogendealer von Abnehmer angeschwärzt – fast drei Jahre Haft

Altenburg

Manchmal liegen Glück und Pech nah beieinander. Wie nah, bekam Kevin Freitaler* am Amtsgericht Altenburg vor Augen geführt. Denn ohne den misslichen Umstand, dass ihn ein Abnehmer verraten hat, wäre der 27-Jährige gar nicht auf der Anklagebank gelandet. Aber dank der glücklichen Fügung, dass ihm Waffenbesitz nicht nachgewiesen werden konnte, kam er vergleichsweise glimpflich davon.

Zwei Jahre acht Monate für gut gehenden Drogenhandel

So verließ der gebürtige Sachse den Verhandlungssaal mit einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Anhand seiner Aussagen, mit Chatprotokollen und bei Durchsuchungen beschlagnahmten Dingen wies ihm das von Richter Alexander Reichenbach geleitete Schöffengericht nach, dass er in Altenburg einen gut gehenden Drogenhandel hatte, mit dem er die eigene Sucht finanzierte. Zumindest von Anfang August bis Mitte September des Vorjahres.

Zugegeben hat der einschlägig Vorbestrafte sogar, dass er deutlich länger mit Marihuana dealte. Aber nur jene sechs Wochen im Sommer 2020 waren angeklagt. So hatte der 27-Jährige Anfang August zunächst ein halbes Kilo zu 6,50 Euro je Gramm getrockneter Cannabis-Blüten bei einem anderen Dealer gekauft, um sie abzüglich des Eigenbedarfs von etwa 90 Gramm pro Monat an eine Hand voll Kumpels sowie Gelegenheitskonsumenten für acht Euro pro Gramm weiterzuverkaufen.

Garten als Bunker für größere Mengen

Im Abstand von zwei bis drei Wochen folgten – von einem weiteren Drogenhändler in zwei Tranchen – nochmals 400 Gramm. Weil die Qualität hier besser war, kostete das Gramm nun acht Euro im Ein- und neun bis zwölf Euro im Verkauf. Das nächste Kilo hatte er bereits ins Auge gefasst. Als Bunker für größere Mengen diente dem Angeklagten sein Garten. Sobald Bestellungen per WhatsApp und Co. eingingen, holte er den Stoff, um ihn daheim verkaufsfertig zu portionieren. Freitaler versteckte die mit Gras gefüllten Tütchen und Vakuumbeutel in einem Hohlraum seiner Couch.

Verkehrskontrolle wird zum Verhängnis

Das von Richter Alexander Reichenbach (2.v.l.) geleitete Schöffengericht musste sich mit den Drogengeschäfte eines 27-Jährigen (r.), der von Rechtsanwalt Christian Strehle (2.v.r.) verteidigt wird, beschäftigen. Quelle: Thomas Haegeler

Aufgeflogen ist das Ganze, weil zwei seiner Hauptabnehmer der Polizei bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gingen und einer ausplauderte, dass Freitaler mit „Marihuana, Crystal und Kokain handeln soll“, wie es im Vernehmungsprotokoll heißt. Gebracht werden sollten die Drogen „von einer männlichen Person aus Leipzig“. Auf Reichenbachs Nachfrage bestritt der Angeklagte, etwas anderes als Marihuana verkauft zu haben, gab jedoch früheren Crystal- und Kokainkonsum zu. Zudem bestätigte er die Namen seiner Hauptabnehmer und nannte zumindest den Vornamen eines Lieferanten, die nun alle mit Verfahren rechnen müssen. Zum zweiten Lieferanten wollte er „aus Angst“ gar nichts sagen.

Pistole ist Angeklagtem nicht zuzuordnen

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden Beamte dann neben etwa 220 Gramm Marihuana auch eine Wasserpfeife, Tütchen, eine Feinwaage, einige hundert Euro „in szenetypischer Stückelung“ sowie eine geringe Menge Kokain. In seinem Garten kamen noch eine Schreckschusspistole Walther P99 sowie eine betriebsbereite, aber unbenutzte Cannabis-Zuchtanlage hinzu. Die Folge: Untersuchungshaft, weil er unter Bewährung stand.

„Da waren Sie ganz schön professionell aufgestellt“, stellte Reichenbach fest. Doch weder er noch Staatsanwältin Jacqueline Gerth sahen eine reelle Chance zu ermitteln, wem die Pistole gehört und wann oder wie sie in den Garten kam. „Da haben Sie ganz viel Glück gehabt möglicherweise“, so der Richter. Denn sei eine Waffe bei Drogenhandel mit nicht geringer Menge im Spiel, gehe es bei fünf Jahren Gefängnis los.

Urteil noch nicht rechtskräftig

So war er mit mindestens einem Jahr dabei. Die Einsatzstrafe erhöhte das Gericht aufgrund des gewerbsmäßigen Vorgehens, der Vorstrafen, des Bewährungsverstoßes, aber auch wegen des Geständnisses, der U-Haft, seiner Drogensucht und Therapiebereitschaft moderat auf die von Staatsanwältin Gerth geforderten zwei Jahre und acht Monate. Freitalers Verteidiger Christian Strehle hielt wegen der „Aufklärungshilfe“ vier Monate weniger für angemessen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler