Altenburger Einkaufsnacht – auch mit neuem Konzept erfolgreich

Altenburg

In Altenburg sei nichts los, immer nur tote Hose. Dies bekommt, wer sich mit Skatstädtern unterhält, immer mal wieder zu hören. Ein Image, das der Kreisstadt völlig zu Unrecht anhaftet. Sicher gibt es so manches zu kritisieren, einen Mangel an Veranstaltungen jedoch wahrlich nicht. Nach der Corona-Flaute wird derzeit dafür einmal mehr der Beweis angetreten. Und wie!

Den Anfang machte das Fontänenfest mit dem gleichzeitig stattfindenden Bauernmarkt. Darauf folgten das Tanzfest und nun die Einkaufsnacht. Während der Bauernmarkt seit Jahren ein Selbstläufer ist und auch sonst die Altenburgerinnen und Altenburger erfahrungsgemäß immer großen Anteil an Neuerungen in ihrer Stadt nehmen, war die Einkaufsnacht für die Organisatoren eine ziemlich unsichere Bank.

Ein bemerkenswerter Erfolg

Kommen die Leute auch, wenn es keine Party gibt, wie man sie zu den Frühlingsnächten jahrelang gewohnt war? Wenn die Como-Vento-Trommler nicht von Anbeginn für Zulauf und Stimmung sorgen. Wenn nicht an jeder Ecke ein Imbiss- oder Getränkestand steht. Wenn nur vereinzelt Live-Musik zur Untermalung angeboten wird. Und nicht zuletzt, wenn es das dritte Veranstaltungswochenende in Folge ist. Ja, sie kommen! Zwar nicht so massenhaft, dass Sporenstraße und Markt schwarz vor Menschen sind, aber in ausreichender Zahl, um die Sache letztlich zu einem bemerkenswerten Erfolg zu machen.

Wohl noch nie hat man so viele Familien mit Kindern bei einem Shopping-Event gesehen. Wohl lange nicht hatten so viele Besucher nicht nur die Bratwurst oder das Weinglas in der Hand, sondern auch gut gefüllte Einkaufstüten. Es herrschte eine absolut entspannte Stimmung und durchaus eine große Dankbarkeit, dass sich die Geschäftsleute doch noch zusammenrauften und in Rekordzeit eine so ideenreiche Einkaufsnacht aus dem Boden stampften.

Ein paar mehr Sitzgelegenheiten wären schön

Nun wollen sie beim nächsten Händlerstammtisch beraten, ob und wie es im kommenden Jahr weitergeht – wobei ein „ob“ eigentlich nicht zur Debatte stehen sollte. Sie wollen auswerten, was gut gelaufen ist, was verbessert werden kann. Ein Vorschlag: Ein paar Sitzgelegenheiten mehr zum Ausruhen der vom Einkaufsbummel müden Füße oder ein paar Stehtische zum Verzehr der Speisen und Getränke würden trotz des neuen Konzepts sicher nicht schaden. Keinesfalls massenhaft, aber hier und da.

Von Ellen Paul