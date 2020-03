Altenburger „Energy Diamonds“ tanzen seit 30 Jahren voller Leidenschaft

Altenburg

In diesem Jahr haben die „Energy Diamonds“ besonderen Grund zum Feiern, denn seit 30 Jahren tanzen sie sich in die Herzen der Zuschauer und das weit über die Skatstadt hinaus.

Die Erfolgsgeschichte beginnt mit Schlumpfwalzer und Ententanz

2019 veranstalten kleine Diamanten begeistert Schneeballschlachten und Schlittenfahrten zur Musicaltanzshow im Altenburger Pflug. Quelle: Mario Jahn

Mandy Lange-Geisler ist ein tanzender Diamant der allerersten Stunde. Als ihre Mutter Angelika mit fünf Mädels 1990 die ersten Choreographien zu Schlumpfwalzer und Ententanz einstudierte, hüpfte auch die Sechsjährige voller Begeisterung über die Bühne. Damals hießen die „Energy Diamonds“ noch „Dance Kids“. Als die kleinen Tänzerinnen erwachsen wurden, zerstreuten Ausbildung und Beruf sie in alle Winde. Einige von ihnen sind zurückgekehrt und tanzen heute sogar mit eigenem Nachwuchs bei Diamonds-Gründerin Angelika Lange.

Mutter und Tochter tanzen seit 30 Jahren gemeinsam über die Bühnen

2018 verzaubern die „Energy Diamonds“ im Pflug wieder mit einer märchenhaften Musicaltanzshow vor selbst kreiertem Bühnenbild. Quelle: Mario Jahn

Tochter Mandy hat indes nie aufgehört, gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Bühne zu stehen. Obwohl ihr Lebens- und Arbeitsmittelpunkt inzwischen in Rochlitz und Mittweida liegt, trainiert sie wöchentlich in Altenburg und bestreitet das ganze Jahr über diverse Auftritte. „Es ist mit zwei Kindern organisatorisch schwierig, aber entweder man macht es richtig oder lässt es“, erklärt die promovierte Mathematikerin und ergänzt: „Ich hab das Tanzen nie unterbrochen. Ich brauche den kreativen und sportlichen Ausgleich.“ Inzwischen ist sie Co-Trainerin in ihrer Altersgruppe. „Wir tanzen das, worauf wir gerade Lust haben und viel mit Requisiten“, berichtet die 35-Jährige. Musikalisch und tänzerisch ist von Jazz bis Modern Dance und Hip-Hop alles dabei.

Die einstige Werkzeugmacherin versetzt ihr Tanzpublikum seit Jahren in Erstaunen

Angelika Lange ist Motor und kreativer Kopf der „Energy Diamonds“. Quelle: Mario Jahn

Im Laufe der drei Jahrzehnte haben sich aus dem kleinen Grüppchen von fünf tanzbegeisterten Mädchen acht Gruppen mit insgesamt 70 Tänzerinnen entwickelt. Motor und kreativer Kopf der „Energy Diamonds“ ist Angelika Lange. Sie hat sich mit ihrem Tanzverein einen Traum erfüllt, denn es hat sie schon immer zur Bühne gezogen. Beruflich kommt die Tanz- und Fitnesstrainerin aus einer ganz anderen Ecke. Als gelernte Werkzeugmacherin arbeitete sie jahrelang in der Textima. Später ließ sie sich zu Industriekauffrau und Dekorateurin ausbilden und begann nebenbei ehrenamtlich, ihre Tanzgeschichte aufzubauen.

Probenatmosphäre 2015: Die Mädchen haben viel Spaß mit Trainerin Angelika Lange. Hier üben sie noch in Altenburg Nord. Quelle: Mario Jahn

Hier kann sie ihre übersprudelnde Kreativität voll ausleben und entwickelt von Choreographie bis zu Kostümen und Bühnenbild alles selber. Als Requisiten kommen dann schon mal Bilderrahmen, leuchtende Bücher und zu Quallen umfunktionierte Regenschirme zum Einsatz. Besonderer Höhepunkt des Jahres ist seit 2013 die Musicaltanzshow in der Vorweihnachtszeit, mit der Angelika Lange und ihre Tänzerinnen alljährlich für Staunen und Begeisterung sorgen.

Die „Energy Diamonds“ begleiten Stadtgeschichte und werden Skatstadtbotschafter

Die Tanzmädels bereicherten über all die Jahre viele regionale Veranstaltungen, die es teilweise heute gar nicht mehr gibt. „Wir haben die Geschichte Altenburgs mitbegleitet“, meint Trainerin Lange. So tanzten sie bereits 1992 auf dem 2. Altenburger Altstadtfest, waren 1996 auf dem 1. Thüringentag in der Skatstadt dabei und für viele Jahre auf dem Skatbrunnenfest präsent. 2004 begleiteten sie tänzerisch die Neueröffnung des Goldenen Pflugs. Sie vertreten Altenburg bis heute überregional auf der Bundesgartenschau oder als Botschafter der Thüringer Schreberjugend.

Angelika Langes extreme Leidenschaft hält die ganze Truppe zusammen

2019 überraschen die „Diamonds“ zum Märchenzauber im Altenburger Pflug mit einer Schwarzlichttanzshow. Quelle: Mario Jahn

Das tägliche Leiten der Tanzproben und rund 20 Auftritte im Jahr sind zwar organisatorisch eine ständige Herausforderung für Angelika Lange, aber es macht ihr auch wahnsinnig viel Spaß. „Es gibt nichts Schöneres, als jeden Tag in leuchtende Kinderaugen zu sehen.“ Über die Jahre hat sie schon einige Generationen kleiner Tänzerinnen erlebt und ihnen durch Gemeinschaftsgefühl und kreatives Miteinander geholfen, Selbstsicherheit aufzubauen und den eigenen Weg zu finden. „Man muss eine extreme Leidenschaft haben, um das durchzuziehen“, lautet das Resümee von Tochter Mandy nach 30 Jahren.

2015 zogen die „Diamonds“ von Altenburg-Nord in ihr neues Refugium in der Kesselgasse. Rückenschullehrerin Lange freut sich, dass sie mit ihrem „TanzFitnessClub“ zur Belebung der Innenstadt beitragen kann.

Die große Jubiläumsausstellung gibts zur Musicaltanzshow im Dezember

Eigentlich wollte Angelika Lange bereits zur Altenburger Frühlingsnacht eine Ausstellung zum Vereinsjubiläum präsentieren. Da der Termin wegen der Coronavirusgefahr auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, bietet sich erst am 19. Dezember zur Musicaltanzshow im Pflug die Gelegenheit, Fotomaterial, Requisiten und Dekoration aus 30 Jahren Tanzleidenschaft zu bestaunen. Die nächste Möglichkeit, über 40 tanzende Diamanten live zu erleben, ist auf dem Hoffest der Straußenfarm in Hartha am 10. Mai um 13 Uhr.

Im Laufe der Jahre haben die Diamanten etliche Pokale auf Amateurtanzfestivals eingeheimst. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber