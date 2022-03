Altenburger Expertin: Darum ist Suchtprävention schon im Kindergarten wichtig

Lydia Leder ist 35 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem Burgenlandkreis. Nach ihrem Abitur in Zeitz absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr am Bildungszentrum für Land- und Hauswirtschaft in Bad Dürrenberg und entschloss sich danach zu einem Studium der Sozialen Arbeit. Das Bildungszentrum wurde zu ihrem Praxispartner für das Studium in Gera. Nach ihrem Abschluss arbeitete Lydia Leder fünf Jahre als Schulsozialarbeiterin in Weißenfels. Mit ihrer Familie zog es sie schließlich nach Altenburg, arbeitete erst als Schulsozialarbeiterin in Meuselwitz und wechselte dann in die Suchtprävention. Mit ihrem Mann und ihrer fünfjährigen Tochter wohnt Lydia Leder in Lucka.