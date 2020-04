Kaum soziale Kontakte, im Zweifel sogar ganz allein in den eigenen vier Wänden: Viele Menschen brauchen während der Corona-Krise eine Anlaufstelle. Seit gut anderthalb Wochen bietet die Farbküche in Altenburg daher ein Sorgentelefon an – mit großem Erfolg. Und auch abseits davon tut sich im Laden am Markt einiges.