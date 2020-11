Altenburger Farbküche suchte „Liebhaber“ – und wurde prompt von Verehrern überrannt

Altenburg

„Es ist Wahnsinn, wie hilfsbereit die Menschen hier sind.“ Susann Seifert ist noch völlig gerührt. Nicht mal einen Tag Geduld brauchten sie und ihr Team von der Altenburger Farbküche, um mit ihrem Hilferuf Erfolg zu haben.

Am Donnerstagmorgen hatten sie per Facebook aufgerufen: „Helft uns beim Überleben und werdet ,Farbküche-Liebhaber‘!“ Weil der kreative Laden am Markt 10 derzeit wegen der Corona-Verordnung geschlossen bleiben muss, fehlen der Farbküche wichtige Einnahmen – doch die Miete läuft weiter. Ein großes Problem für die private Initiative. Deshalb die Idee, dass „Farbküche-Liebhaber“ bis Jahresende für 25 Euro jeweils einen Tag lang symbolisch die Kosten für den Raum am Markt 10 übernehmen. An welchem Tag konkret, konnten sich die Tage-Spende im „Farbküche-Liebhaber-Kalender“ aussuchen.

„Wir sind sehr dankbar“

Und sie ließen sich nicht lange bitten. Noch am Donnerstagabend waren alle Tage an Unterstützer vergeben, das Ziel des Hilferufes erreicht, erzählt Susann Seifert. „Wir sind dafür sehr dankbar. Die Hilfe der vielen privaten Spender zeigt, dass wir ihnen wichtig sind. Wenn man etwas mit Herzblut macht, bekommt man glücklicherweise auch etwas zurück.“ Tatsächlich stecke in dem Altenburger Laden viel Idealismus. „Wir haben ihn eröffnet, um in unserer Heimatstadt präsent zu sein. Unser tägliches Brot verdienen wir eher mit Schulprojekten in ganz Mitteldeutschland, die jetzt aber ebenfalls auf Eis liegen.“

Von Kay Würker