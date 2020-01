Altenburger Feuerwehr wird in Silvesternacht mehrfach gefordert

Altenburg

ddd Aus Sicht der Feuerwehr ist der Jahreswechsel im Altenburger Land vergleichsweise unspektakulär verlaufen. Aus dem Landkreis selbst wurden keine Einsätze bekannt, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk stehen.

Altenburger wehren müssen ausrücken

Anders hingegen in der Kreisstadt, wo in der Nacht der Nächte die Kameraden der Berufswehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altenburg zehn aktenkundige Einsätze wegen mehr oder weniger vorsätzlich irregeleiteter Raketen oder Knaller zu fahren hatten. „Aber nicht jeder Einsatz wurde separat protokolliert. Mehrfach wurden bei An- beziehungsweise Abfahrten bei Alarmierungen gleich kokelnde Abfalleimer sozusagen nebenbei mit gelöscht“, so der Chef der Berufsfeuerwehr, Meik Zimny. Dies sei beispielsweise im Bereich Wallstraße und Leipziger Straße der Fall gewesen.

Brennender Balkon und angezündetes Möbelstück

Den ersten Einsatz des Jahreswechsels gab es bereits am 31. Dezember um 11.40 Uhr, als offensichtlich Unbekannte in einem verlassenen Bauwagen in Nähe des Südbads ein Möbelstück ansteckten, was die Kameraden aber schnell im Griff hatten. Gleiches gilt für eine Rauchentwicklung in der Poststraße gegen 14 Uhr.

Um 21.48 Uhr schrillten erneut die Alarmglocken, weil auf einem Balkon im fünften Stock des Wohnhauses in der Albert-Levy-Straße 8 ein Möbelstück brannte. Offensichtlich hatten hier drei Teenager im Alter von 13, 14 und 15 wild mit Raketen herum geschossen und ein derartiger Querschläger das durch die Wehren schnell gelöschte Feuer ausgelöst. Die drei mutmaßlichen Verursacher konnten von Passanten festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Kleine Brände auch weit nach Mitternacht

Arbeitsreich wurde es dann nochmals nach Mitternacht, als um 0.35 Uhr ein kleiner Flächenbrand am Kleinen Teich sowie um 1.30 Uhr in der Ahronstraße und um 2.17 Uhr iin der Runkwitzstraße brennende Container zu löschen waren.

Von Jörg Wolf