Altenburg

Wegen eines vermuteten Wohnungsbrandes in der Wettinerstraße wurden am Donnerstagnachmittag die Altenburger Feuerwehren alarmiert. Insgesamt 21 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Wehr eilten gegen 16.20 Uhr zum Einsatz. Vor Ort gab es allerdings schnell Entwarnung: Bei dem betroffenen Objekt handelte es sich um ein unbewohntes Gebäude, in dem abgelagerter Unrat brannte. Eine Kontrolle im Haus ergab zudem, dass sich keine Personen im Inneren befinden. Das Feuer war schnell gelöscht, der Einsatz gegen 16.50 Uhr beendet.

Von Kay Würker