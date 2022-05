Altenburg

Seit die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer auf ihrer Flucht vor Russlands Angriffskrieg in ihrem Heimatland das Altenburger Land erreichten, läuft auch in hiesigen Gefilden die Flüchtlingshilfe auf Hochtouren. Dass dabei aus Sicht der Engagierten vieles gut, aber nicht immer alles rund läuft, liegt auf der Hand. Am Mittwoch zeigten einige von ihnen auf, an welchen Stellen es im Getriebe knirscht – und hatten sich dafür hohen Besuch in die Skatstadt geholt: Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckart (Bündnis 90/Grüne) ließ sich im Open Lab in der Moritzstraße die Sorgen und Nöte der Helfer schildern. Und dabei wurde deutlich: Es scheinen vor allem die Hürden der Bürokratie, die Nerven kosten und schnelle und unkomplizierte Hilfe mitunter erschweren.

Das Problem mit den Anträgen

Die Schwierigkeiten, erklärt Theresia Luschka, die die Ukrainehilfe in der Skatstadt koordiniert, fangen bereits mit langen Wartezeiten auf Registrierungstermine an. Zwar leiste der Fachdienst Flüchtlinge im Landratsamt auch unkompliziert Hilfe, Geflüchtete ohne Termin würden jedoch zu oft wieder weggeschickt. Hinzu komme ein Wust an Formularen und Dokumenten, die es mit den Geflüchteten zu bearbeiten gelte. „Und dann wird teils mehrfach noch etwas nachgefordert, bis die Anträge fertig bearbeitet werden können“, wusste Luschka zu berichten.

Das Problem mit der Zeit

Die größte Sorge, so Theresia Luschka, bereite den Helfern allerdings die zum 1. Juni geplante Eingliederung der Geflüchteten in die Grundsicherung. Das zugrundeliegende Gesetz wolle der Bundestag am 20. Mai beschließen – und bis dahin, so Luschka, müssten bestenfalls alle Anträge fertiggestellt sein. Angesichts mehrerer hundert Geflüchteter im Landkreis allerdings mindestens eine sportliche Aufgabe, wie sie betont.

Bereits vor dem Termin im Open Lab hatte sich Katrin Göring-Eckart (l.) über die Arbeit in der Sammelstelle am Rossplan informiert. Quelle: Mario Jahn

Das Problem mit dem Geld

Spätestens wenn ab 1. Juni die Grundsicherung greift, ist es für Geflüchtete von Vorteil, über ein eigenes Konto zu verfügen, auf dem die Zahlungen verbucht werden. Das allerdings, weiß Luschka, ist schwierig. Denn viele Banken würden kein Konto eröffnen, sofern kein internationaler Reisepass vorliege. Den allerdings hätten die wenigsten noch beantragt, als bereits Bomben fielen, verdeutlicht sie die Lage. Und die Beantragung über die Botschaft in Deutschland sei in diesen Tagen mit enormen Wartezeiten verbunden.

Das Problem mit den Wohnungen

Nach wie vor, ergänzte im Anschluss Arnulf Dähne, gebe es im Kreis viele Privatleute, die Geflüchtete in ihrer Wohnung unterbringen möchten und dies auch bereits kundgetan hätten. „Allerdings gibt es vom Kreis hierzu kaum Rückmeldungen. Und wenn, dauert es sehr lange“, kritisierte er. Parallel dauere es zu lange, bis die vom Landratsamt angemieteten Wohnungen bezugsfertig seien. Und auch was die finanzielle Unterstützung von Privathaushalten anbelange, gebe es Verbesserungsbedarf. „Damit Gelder vom Kreis fließen, müssen die Wohnungen den Bestimmungen entsprechen, etwa was Quadratmeter pro Kopf anbelangt Auch das muss geprüft werden – und dauert sehr lange“, so Dähne.

Das Problem mit der Bürokratie

Generell nehme er eine mangelnde Bereitschaft wahr, mit Ehrenamtlichen pragmatisch zusammen zu arbeiten, so Arnulf Dähne. Das liege allerdings weniger an den Mitarbeitern der Verwaltung, als vielmehr an den all zu starren Regularien. „Deutschland hat ein Bürokratieproblem. Und das droht, die Hilfsbereitschaft abzuwürgen“, warnte er.

In ein ähnliches Horn stößt auch Torsten Grieger. Es sei enorm schwer, spontan auf Entwicklungen zu reagieren. „Einmal standen etwa plötzlich dreißig Geflüchtete aus Leipzig auf dem Markt. Die hatten gehört, dass es in Altenburg einfacher sei, sich zu registrieren“, erinnert er sich. Um die Leute nicht abzuweisen oder einfach stehen lassen zu müssen, habe man sie in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“, so Grieger, zusammen mit Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade in die Aufnahmeeinrichtung in der Knopfstadt geschafft. Theresia Luschka schließlich bringt es auf den Punkt: Niemand mache den Mitarbeitern in der Verwaltung einen Vorwurf. Doch auch diese würden durch die starren Vorschriften ausgebremst – und das werde mitunter zum Problem. „Wir sind dabei, die selben Fehler wie 2015 erneut zu machen“, mahnt sie.

Was kann die Politik tun?

Sie sehe die Probleme, betonte Katrin Göring-Eckart am Ende des Gesprächs und versuchte, etwas Druck aus der Situation zu nehmen. „Klar ist: Wer bereits eine Wohnung hat, wird diese auch nach dem 1. Juni nicht verlieren. Gleiches gilt für die Unterstützung. Das ist gesetzlich geregelt.“ Um die Erfassung der Geflüchteten zu beschleunigen sei zudem der Bund gefragt, weitere Technik zu beschaffen. Und auch die Kontoproblematik habe man im Blick: Hier sei die Regierung in der Pflicht, einen Vertrag mit der Botschaft auszuhandeln, um wichtige Dokumente einfacher beschaffen zu können.

Von Bastian Fischer