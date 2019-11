Altenburger Formationstänzer starten am 11. Januar im Goldenen Pflug in die Saison

Altenburg

Sie haben schon mehrfach Anlauf genommen, doch diesmal klappt es endlich: Die Formationstänzer des Tanzsportclubs „Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg“ bestreiten in der neuen Saison das Auftaktturnier. „Beim ersten Wettkampf werden die Weichen für die gesamte Saison gestellt, es ist das maßgebende Turnier. Wenn wir das zu Hause mit unserem großartigen Publikum als Rückenhalt bestreiten können, dann ist das viel wert“, begründet die Trainerin des A-Teams der Lateinformation, Birgit Schaller, das Ansinnen.

Diesmal ist schon im Januar Auftakt

Dies bedeutet aber, dass die Altenburger Tanzsportfans nicht erst im März oder April, sondern bereits am 11. Januar in den Goldenen Pflug gerufen werden, um die drei skatstädtischen Teams zu unterstützen und wieder eine tolle Atmosphäre auch für allen anderen Mannschaften zu zaubern. Dafür ist Altenburg schließlich seit vielen Jahren bekannt und geachtet.

Die erste und die zweite Mannschaft der Lateiner tanzen diesmal wieder in einer Liga, nachdem das A-Team im Relegationsturnier im April den erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst hatte. Nach der Neuordnung des Ligasystems durch den Deutschen Tanzsportverband ist das die Regionalliga Süd mit insgesamt sechs Mannschaften aus Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Neue Kostüme, neue Choreografie

Die Schützlinge von Birgit und Therese Schaller setzen dabei erneut auf „Spirit of Life“, während das B-Team mit einer neuen Choreografie, neuen Kostümen und neuer Musik aufwartet. Ganz unbekannt dürfte eingefleischten Fans der Titel „Crazy Business“ allerdings nicht sein. Vor einigen Jahren war das A-Team damit in die Regionalliga aufgestiegen. Trainerin Therese Schaller hat die Choreografie aber überarbeitet und sowohl den neuen Vorgaben des Tanzsportverbandes als auch dem jungen Team angepasst. Denn die zweite Mannschaft zählt viele Neulinge, kaum älter als 15 oder 16 Jahre, die sich zum ersten Mal einem großen Wettkampf stellen.

Keine Veränderung gleichfalls bei der Standardformation. Sie geht erneut mit ihrer Kür „Die Schöne und das Biest“ an den Start. Die Schützlinge von Henriette Schaller konnten damit bekanntlich den Verbleib in der 2. Bundesliga sichern und sind nun bereits die dritte Saison in Deutschlands zweithöchster Liga zu erleben. Dass dem A-Team der Lateiner der Aufstieg nicht wie erhofft gelungen ist, sei zwar schade, aber kein Weltuntergang, sagt Birgit Schaller. „Wir machen das aus Spaß. Schön, wenn der Erfolg kommt, wenn nicht, machen wir trotzdem weiter“, so die erfahrene Tanzlehrerin.

Altenburger beim internationalen Perchtoldsdorfer Dance Cup

Dass man aber durchaus erfolgreich sein kann, hat das A-Team schon mehrfach beim hochkarätig besetzten, internationalen Perchtoldsdorfer Dance Cup bewiesen. Am heutigen Sonnabend steigt in dem Weinort nahe der österreichischen Hauptstadt die 2019er-Auflage, und zum ersten Mal gehen alle drei Altenburger Mannschaften an den Start. Dass diese nicht gerade billige Teilnahme mit weiter Anreise sowie Unterkunft möglich ist, verdanken die jungen Sportler nicht zuletzt rührigen Sponsoren. Allein der Lions Club spendete 2000 Euro.

Tickets für das Auftaktturnier am 11. Januar im Goldenen Pflug (Beginn um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr) gibt es täglich ab 16 Uhr in der Tanzschule Schaller (Tel. 03447 315945) sowie an der Tageskasse.

Von Ellen Paul