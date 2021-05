Altenburger Freibad-Team bereitet Öffnung für 29. Mai vor – mit Änderungen bei Eintrittspreisen

Altenburg

Im Altenburger Freibad stehen die Zeichen auf Saisonstart. „Wir werden die kommenden Wochen nutzen, um unser Bad für die geplante Öffnung vorzubereiten“, berichtet die Geschäftsführerin der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), Andrea Schappmann. Die Öffnung sei derzeit für den 29. Mai geplant – soweit es die Verordnungs- und die aktuelle Wetterlage zulassen. Die Ewa betreibt die Freizeitstätte am Großen Teich.

Seit dieser Woche laufe die Grob- und anschließende Feinreinigung der Becken und Fußrinnen, die Reinigung und Desinfektion aller Nebenräume, der neue Anstrich der Liegen, Bänke und Aufsichtsplattform. Die Grünflächen werden gepflegt – inklusive Unkrautentfernung – und zum Schluss stehe die Montage von Duschen und Sprungbrettern an.

Mehr noch: Auch die Rutsche, Sprunganlagen, Elektrik sowie Chlorungs- und Umwälzanlage werden geprüft. Darum kümmern sich Fremdunternehmen vornehmlich aus der Region, teilt die Ewa mit.

„Die Hygienemaßnahmen, die sich in der vorhergehenden Saison bewährt haben, werden wir mit dem Gesundheitsamt abstimmen und gegebenenfalls anpassen“, schildert Andrea Schappmann.

Die Eintrittspreise bei Kindern und Ermäßigungsberechtigten sollen konstant bleiben. Familien und Personen mit geringem Einkommen sollen weiterhin kostengünstig ins Bad kommen. Allerdings erhöhen sich die Ticketpreise für Erwachsene für einen Freibadbesuch um 50 Cent von 3 auf 3,50 Euro. Dadurch werden auch die Preise für die 10er-Karten von 27 auf 31,50 Euro angepasst, die zwei Jahre gültig sind. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Saisonkarten werden in dieser Saison auf Grund der unsicheren Öffnungssituation nicht angeboten.

Seit Übernahme der Bäder zum 1. Januar 2016 durch die Ewa habe es keine Preisanpassung gegeben. Die Kostenentwicklung werde von der Ewa jährlich überprüft. „Seit der letzten Preisermittlung 2016 sind unsere Personalkosten, Materialkosten sowie allgemeine Aufwendungen im Vergleich zu 2019 um 12,85 Prozent gestiegen. Trotz aller Bemühungen zur Kostenreduzierung konnten diese Kostensteigerungen nicht aufgefangen werden. Daher ist die moderate Preisanpassung notwendig“, erklärt die Geschäftsführerin.

In den letzten fünf Jahren sei im Freibad in Technik, Sicherheit und Ausstattung investiert worden. Viele Neuerungen bleiben im Verborgenen, andere fallen dem Besucher gleich ins Auge. So wurden die Rotunde mit Wohnhaus und Imbiss saniert, die Sprungbretter und die umfangreiche Zaunanlage erneuert sowie die Umkleidebereiche mit Spinden ausgestattet und die Duschen und Toiletten saniert.

Auch in diesem Jahr werde das Gastro-Team Dathe/Antoniolli den Freibadaufenthalt kulinarisch mit seinem Imbissangebot begleiten.

Damit in Coronazeiten nicht zu viele Gäste gleichzeitig ins Bad drängen, ist auch in der kommenden Saison mit Beschränkungen zu rechnen. Damit Badewillige sich nicht umsonst auf den Weg machen, werde auf der Ewa-Internetseite unter der Rubrik Bäder wieder permanent ein aktualisierter Stand der im Freibad befindlichen Badegäste angezeigt.

Wie schon im vorigen Jahr, so könne auch 2021 das Familienfest im Freibad nicht stattfinden. „Wir hoffen und freuen uns auf eine Party Ende Juni 2022 unter der breiten Beteiligung vieler Vereine aus Altenburg und der Region sowie dem schon legendären Arschbombencontest“, blickt die Ewa voraus.

Wir wissen, wie wichtig das Freibad für die Freizeitgestaltung, sportliche Betätigung, den Schulsport und das Wohlbefinden für die Einwohner Altenburgs und der Region ist. Wir tun alles dafür, dass dieses Angebot genutzt werden kann und ständig verbessert wird.

Von LVZ