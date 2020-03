Altenburger Friedhof sucht spendable Paten für historische Grabmale – mit Eigennutz-Option

Altenburg

Der städtische Friedhof Altenburg kann auf eine fast 500-jährige Geschichte zurückblicken. Sein ältester Teil wurde um 1529 im Baumgarten des Hospitals angelegt. Damals grassierte der Englische Schweiß und die Verstorbenen mussten außerhalb der Stadt beerdigt werden. Heute umfasst das Friedhofsgelände etwa 15 Hektar und rund 3000 Gräber, die in Nutzung sind. Dazu kommen die Gemeinschaftsanlagen: anonyme Urnenbeisetzungen im Rosenhain, die Urnengemeinschaftsanlage mit Namensstein, seit 2017 die Urnen-Baumbestattung und das Gemeinschaftsgrab für Erdbestattungen.

Diese trauernde Schönheit mit den steinernen Urnen wartet auf ihre baldige Sanierung. Quelle: Mario Jahn

17 Paten retten Zeugen einstigen Wohlstands

126 Einzelgräber der Friedhofsanlage stehen unter Denkmalschutz. Darüber hinaus zeugen zahlreiche Grabsteine von einstigem Wohlstand, wie etwa die gemeinsame Wandstelle der Familien Lindenau und Ranniger. „ Altenburg war früher eine reiche Stadt und man hat viel Wert auf eine schöne Grabstelle gelegt“, meint Andreas Stabrey von der Friedhofsverwaltung. Um historische Grabanlagen vor weiterem Verfall zu bewahren, wurde bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, Patenschaften für Wandstellen anzubieten. „Mit der Patenschaft verpflichtet man sich, das Grabmal zu erhalten und zu sanieren“, erklärt der Friedhofsmitarbeiter. 17 dieser Wandstellen haben bereits einen Paten gefunden. Grundsätzlich handelt es sich um Grabstätten, für die kein Nutzungsrecht mehr besteht.

Patenschaften für Hoftheaterdirektor und Opfer des Schlossbrandes gesucht

Bei den Patenschaften ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob es um die reine Erhaltung der Anlage geht oder eine spätere eigene Nutzung geplant ist. In die erste Kategorie fallen beispielsweise die Gräber der Familie von Lindenau, des herzoglichen Hoftheaterdirektors Eduard Sowade und der sechs Feuerwehrleute, die beim Schlossbrand von 1868 ums Leben kamen. Alle drei Ensembles stehen ausschließlich für eine sanierende Patenschaft zur Verfügung.

Die Grabanlage des 1881 verstorbenen Hoftheaterdirektors Eduard Sowade steht für sanierungswillige Paten zur Option, für eine Eigennutzung jedoch nicht. Quelle: Mario Jahn

Das eigene geschichtsträchtige Wandgrab sanieren

Wählen Paten ein geschichtsträchtiges Grab für die Eigennutzung, dann fällt eine Lösegebühr an, deren Höhe sich an der Größe des Objektes orientiert. Bei dreistelligen Anlagen wie den Wandstellen liegt diese bei rund 1916 Euro. „Das Lösen der Grabstelle kann mitunter noch das Preiswerteste an der Sache sein“, weiß Andreas Stabrey. Die Sanierung von Sandstein und Porphyr muss von Fachleuten ausgeführt werden, das Sanierte soll sich hernach harmonisch ins Gesamtbild des Friedhofes einfügen. Statuen und Grabsteine dürfen dabei prinzipiell nicht versetzt werden. Aus denkmalschutztechnischen Gründen ist es nicht immer möglich, seinen Namen trotz Nutzungsrecht direkt auf dem Grabmal anbringen zu lassen. In diesem Fall käme ein Liegestein in Frage.

Das Metallkreuz aus dem Jahr 1893 gehört zu den außergewöhnlicheren Grabgestaltungen Quelle: Mario Jahn

Manchmal reicht ein Hochdruckreiniger

Manchem ist die Größe einer Wandstelle und der damit verbundene Pflegeaufwand zu groß. Deshalb vergibt die Friedhofsverwaltung ab sofort auch Patenschaften für historische Grabmale auf kleineren Grabstellen. Die Lösegebühr liegt hier für einstellige Gräber bei rund 638 Euro und für zweistellige Gräber bei 1277 Euro. „An manchem Grabstein ist gar nicht viel zu machen“, wirbt Andreas Stabrey. „Da reicht es, den Stein mit einem Hochdruckreiniger zu säubern.“ Es warten noch über 160 Gräber auf sanierungswillige Paten.

Die große Grabstelle gleicht einer verwunschenen Ruhebank. Von den Inschriften ist nichts mehr zu lesen. Quelle: Mario Jahn

Wer die Patenschaft über eine historische Grabstelle übernehmen möchte, kann sich in der Friedhofsverwaltung unter Telefon 03447 594646 von Andreas Stabrey beraten lassen.

Lesen Sie auch: Altenburg widmet sich der Fürstengruft – Stadt beantragt Fördermittel beim Landesamt für Denkmalpflege, um ein Konzept für die Sanierung der Ruine auf dem Friedhof zu erarbeiten.

Von Dana Weber