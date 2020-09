Altenburger Futura-Girls: Mit Selbstverteidigung selbstbewusster werden

Altenburg

Das Messer zischt auf Fatimas Bauchgegend zu, blitzschnell blockt sie mit der einen Hand den Stich ab, verdreht mit der anderen den Arm des Angreifers so, dass die Messerspitze in die Luft zeigt. Abgewehrt.

Das Messer ist aus Kunststoff, der vermeintliche Angreifer ist Thoralph Sowada, Selbstverteidigungstrainer der Futura-Girls.

Am heutigen Mittwoch zeigt er von 17 bis 18.45 Uhr wieder in einem offenen Training auf dem Altenburger Markt im Rahmen von „ Altenburg am Meer“ zusammen mit einigen seiner „Mädels“, was er ihnen zweimal pro Woche in den Räumlichkeiten des Integrativen Zentrums Futura in der Wallstraße beibringt.

Futura hat den Selbstverteidigungskurs möglich gemacht

Seit Dezember 2018 betreut Sowada die Selbstverteidigungsgruppe „Futura-Girls“. Der Name zeigt schon, dass das Integrative Zentrum einen großen Anteil an der Entstehung des Projekts hatte: „Die Idee dahinter gab es schon länger, aber erst durch Futura habe ich die nötigen Räumlichkeiten gefunden, um die Idee auch umzusetzen“, schildert er. Vor allem muslimische Mädchen um die 18 Jahre, die noch nicht lange in Deutschland leben, kommen zu Thoralph Sowada.

Sein Ziel: Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufbauen. „Damit die jungen Frauen im Alltag für sich selbst einstehen können. Das ist vor allem Kopfsache.“ Und ist er erfolgreich? Man muss nur in Fatimas Gesicht sehen, wenn die 18-Jährige nachdrücklich „Ja!“ sagt. Ihr breites und offenes Lächeln spricht Bände. Sie ist erst seit zwei Monaten dabei, aber hat schon viel mitgenommen. Ihr geht es nicht nur darum, Selbstvertrauen aufzubauen, sie hat auch ein sportliches Ziel: „Ich interessiere mich schon seit längerer Zeit für Kampfsport und will an Wettkämpfen teilnehmen“, sagt sie voller Überzeugung.

„Wenn du nachdenkst, verlierst du Zeit“

Für Sowada ist es sehr wichtig, dass er mit seinen Schülerinnen zweimal die Woche trainieren kann: „Nur so wird der Körper die Bewegungen verinnerlichen.“ Durch das kontinuierliche Training entsteht eine Art Automatismus, der für die Selbstverteidigung essenziell ist: „Das muss einfach passieren. Wenn du nachdenkst, verlierst du Zeit“, sagt der Kampfsportler knallhart. Thoralph Sowada selbst hat mit dem Kampfsport angefangen, als er elf Jahre alt war. Erst Judo, dann Karate, dann Kickboxen und MMA-Boxen.

Devise: Befreien und dann wegrennen

Im Selbstverteidigungskurs unterrichtet er keine bestimmte Kampfsportrichtung, sondern wählt die besten Übungen aus, die auf der Straße praktikabel und anwendbar sind, wenn ein Mädchen angegriffen wird. Jedes Training besteht aus einem Aufwärmzirkel und einem Kraftkreis, der Kraft und Schnelligkeit intensivieren soll. Dann geht es an die Basics: Stöße, Tritte, Armbefreiung. Die Devise des Trainers: „Die Mädchen sollen sich befreien können und dann wegrennen.“ Auf einen Kampf sollten sich die Mädchen nicht einlassen.

Sieht man ihn im Umgang mit seinen Schülerinnen, fällt sofort die feste Vertrauensbasis ins Auge, ohne die ein solches Training nicht möglich wäre. Zu den „Futura-Girls“ kann jedes Mädchen und jede junge Frau kommen, die selbstbewusster werden will. Einzige Einschränkung: Jungs sind nicht erlaubt, auch nicht als Zuschauer.

Der Verein Futura ist erreichbar unter 03447 4734837 oder per E-Mail an iz-futura@mail.de

Von Katharina Stork