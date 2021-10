Altenburger Gartenanlage „Am Waldessaum“ besteht seit 100 Jahren

Altenburg

Mit sechseinhalb Hektar Fläche gehört der Kleingartenverein „Am Waldessaum“ zu Altenburgs größten Gartenanlagen. In diesem Jahr kann der gemeinnützige Verein, direkt neben dem Bismarckturm am Stadtwald gelegen, sein 100-jähriges Bestehen feiern. Vier politische Systeme hat die Anlage bislang überdauert. Die LVZ traf sich mit dem 1. Vorsitzenden Stefan Nowak zum Interview.

Was gab 1921 den Anstoß zur Gründung der Gartenanlage?

Weil Lebensmittel nach dem Ersten Weltkrieg knapp waren, gingen immer mehr Leute auf den Feldern hamstern. Um hier Abhilfe zu schaffen, gründeten der Altenburger Buchdrucker Kurt Lichtenstein, Schriftsetzer Hans Langer und Steinmetzmeister Max Schulze den Gartenverein. Die Namensgebung war am 2. November 1921 in der Gastwirtschaft ,Zur Schweiz‘. Die Gaststätte existiert bis heute.

Die Gründerväter der Gartenanlage waren 1921 Kurt Lichtenstein, Max Schulze und Hans Langer (v. l.). Quelle: Mario Jahn

Was war vorher auf dem Gelände der Anlage? Wieviele Gärten wurden erschaffen? Wie groß sind die Parzellen?

Unsere Gartenanlage wurde auf ehemaligem Ackerland angelegt, anfangs von der Stadt gepachtet. Im Gründungsjahr waren es 151 Gärten. Ihre Größe richtete sich damals nach der Anzahl der Köpfe. Eine Familie mit fünf Köpfen bekam eine größere Parzelle als eine dreiköpfige Familie. Die Gärten sind zwischen 180 und 600 Quadratmeter groß.

Unterscheiden sich Gartennutzung damals und heute?

In den 1920-ern war der Kleingarten inklusive Kleintierhaltung eine zusätzliche Möglichkeit, Nahrungsmittel zu erzeugen. Heute geht der Trend zum Erholungsgarten. Obst und Gemüse werden nicht mehr so stark wie früher angebaut. Manche Gartenfreunde sind durch die Arbeit so geschafft, dass sie froh sind, wenn sie am Wochenende hier draußen abschalten können. Ich selber genieße die Ruhe, das Kraft-Schöpfen und Bewegung an der frischen Luft.

Wohin hat sich die Gartenanlage in den 100 Jahren entwickelt?

Grund und Boden sind Eigentumsland des Vereins. Den haben unsere Vorfahren 1931 von der Stadt gekauft. Deshalb muss bei uns auch niemand Pacht zahlen, lediglich 60 Euro Mitgliedsbeitrag pro Haushalt im Jahr. 1955 kamen weitere Gärten auf ehemaligem Ackerland dazu. Aktuell haben wir 211 Parzellen und knapp 300 Mitglieder. Unser Leerstand liegt bei nur 4,74 Prozent, also zehn Gärten. Das ist sehr gut.

Blick aus der Vogelperspektive auf eine 100-Jährige: unten links sind Vereinsheim und Spielplatz zu sehen. Quelle: Mario Jahn

Wie konnte der Gartenverein ein Jahrhundert überdauern?

Gott sei Dank sind immer wieder Interessenten zu uns gekommen. Zu DDR-Zeiten waren sogar sieben bis acht Jahre Wartezeit auf einen Garten. Wir haben eine gute Lage und heute vor allem wieder Eigentumsland. Das kann uns niemand wegnehmen. Es zieht, dass keine Pacht gezahlt werden muss.

Wann waren besonders schwierige Zeiten für die Kleingärtner?

Der Kampf ums Land Anfang der 1990-er war eine schwierige Zeit. Durch die Enteignung 1952 mussten wir unser Land nach der demokratischen Umgestaltung 1990 zurückfordern. Das war ein langer Kampf und hat sieben Jahre gedauert. Schwierig waren auch die Jahre, als uns die Altenburger Stadtverwaltung 2004 den Zufahrtsweg sperrte und sogar einen Schlagbaum hinsetzte mit der Begründung: Es sei ein Waldweg. Der Zufahrtsweg von der Zwickauer Straße zur Gartenanlage wurde erst Ende 2009, nach fünf Jahren Streit mit der Stadt, freigegeben. Unterstützung erhielten wir damals durch die Gartenfreunde Offenburg, die uns mit einer Unterschriftensammlung beistanden.

Wie sieht heute das gemeinschaftliche Miteinander aus?

Unser Verein unternimmt jedes Jahr mehrere Busausfahrten, die sehr gut angenommen werden. So um die 60 Leute sind immer mit dabei. Wir sind in Deutschland fast überall gewesen. Leider konnte zwei Jahre nichts stattfinden. Normalerweise machen wir am 1. Mai eine Wanderfahrt, etwa nach Oybin ins Zittauer Gebirge oder in die Sächsische Schweiz zum Lilienstein. Im Juni geht es regelmäßig auf Kulturfahrt, zum Beispiel nach Bad Muskau oder Potsdam. Über die Jahre hinweg führen uns immer wieder Acht-Tage-Reisen nach Ellmau in Tirol, an die Drehorte des Bergdoktors. Manchmal kommt noch eine Adventsausfahrt nach Quedlinburg dazu oder auf den Dresdner Weihnachtsmarkt. Busausfahrten gibt es bei uns schon seit 1953. Unsere Mitgliederversammlungen, Feiern und die Schlachtessen zu Jahresbeginn finden im Vereinsheim statt.

Welche Pflichten bestehen für die Gartenfreunde?

1929 wurde die Pflichtarbeit am Waldessaum eingeführt. Jede Parzelle muss heute im Jahr zwölf Stunden werterhaltende Leistungen für die Anlage erbringen. Dazu gehören Laub kehren oder Renovierungsmaßnahmen an der Gartenkantine und der angrenzenden Veranda. Wenn jemand seine Parzelle aufgibt und keinen Nachfolger findet, muss sich der Verein um die Pflege von Rasen und Hecke kümmern.

Welche Besonderheiten hat die Anlage „Am Waldessaum“ zu bieten?

Seit 2006 ist Parzelle Nummer 10 ein Giftgarten – mit kleingartentypischen Giftpflanzen und Beschilderung. Wer weiß denn heute noch, dass Pfingstrose, Liguster, Efeu und auch rohe Bohnen giftig sind? Den Garten haben wir extra für Kindergärten und Schulklassen angelegt. Leider kommen pro Jahr bloß ein bis zwei Gruppen zu uns.

Stefan Nowak führt durch den gut beschilderten Giftpflanzengarten. Quelle: Mario Jahn

Eine kleine Anekdote am Rande?...

Unsere Vereinsfahne besteht aus dem original DDR-Stoff der Vorgängerfahne. Wir haben Anfang der 90er-Jahre einfach das Emblem des VKSK (Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter) durch unser neues ersetzt und die Fahne mit Fransen umsäumen lassen.

Wo klemmt es momentan?

Unsere Vereinsgaststätte ist bereits seit fünf Jahren geschlossen. Wir suchen dringend einen Pächter. Obwohl die Pacht sehr niedrig ist, will dort keiner arbeiten. Jetzt wird die Kantine nur zu Veranstaltungen durch Gartenfreunde betreut. Wir haben da einen harten Kern, der hilft.

Wie blickt die Gartenanlage in die Zukunft?

Wir sind froh, dass wir auch junge Leute im Verein haben, denn der Altersdurchschnitt in unserer Anlage liegt bei 60 Jahren. Ende Januar 2022 planen wir eine Vorstandswahl. Ich möchte mich vom Posten des Vorsitzenden zurückziehen, und auch andere Mitglieder des Vorstandes wollen altersbedingt aufhören. Wer die Posten übernehmen wird, ist noch offen. Aber Gemeinwohl geht vor Eigenwohl. Es wird sich schon jemand finden.

Ein kleiner Hinweis für Besucher am Giftgarten in Parzelle 10: Nur schauen, nicht klauen! Quelle: Mario Jahn

Zur Person Seit 37 Jahren lenkt Stefan Nowak die Geschicke der Gartenanlage „Am Waldessaum“ als 1. Vereinsvorsitzender. Der 74-Jährige ist gebürtiger Altenburger und seit 1972 Mitglied im Gartenverein. Die Kleingartenanlage am Bismarckturm kennt er bereits seit seiner Kindheit. 1956 übernahmen die Großeltern eine Parzelle und seitdem ist die Familie Vereinsmitglied. Stefan Nowak ist gelernter Werkzeugdreher und erhielt seine Ausbildung in der Textima. Zuletzt arbeitete er als Fachberater bei der Barmer-Krankenkasse. Gemeinsam mit seiner Frau bewirtschaftet er in der Anlage auf rund 1000 Quadratmetern gleich drei Gärten.

Von Dana Weber