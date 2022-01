Altenburger Gastroszene: Ohne Tier ist leckerer

Altenburg

Als ich mit 17 – also vor über 20 Jahren – Vegetarier wurde, konnte ich mit der Familie essen gehen, wo ich wollte, es landeten trotzdem immer die ähnlichen vegetarischen „Alibi-Gerichte“ bei mir auf dem Teller: Leipziger Allerlei, Kartoffelauflauf oder man empfahl mir den Salat mit Hähnchenbruststreifen ... Entsprechend begeistert bin ich vom Wandel, der auch vor der Altenburger Gastroszene nicht Halt gemacht hat. Inzwischen habe ich als Vegetarier, der immerhin noch Eier, Kuhmilchprodukte und Honig isst, auch in der Kleinstadt eine passable Auswahl an kulinarischen Möglichkeiten, was man für die Veganer nicht unbedingt behaupten kann.

Mal was Neues probieren

Ja, da tut sich was, aber leider legitimieren viele Gastronomen das Nein zum komplett tierfreien Gericht mit demografischen Fakten. Zu alt sei der Landkreis, als dass sich dafür genügend Abnehmer fänden. Denn die alten Herrschaften bestehen offenbar beim außerhäusigen Mahl auf totes Tier in allen Varianten.

Wirklich? Für mich geht diese Rechnung nicht auf, denn viele Gerichte kommen ohne jegliche tierische Komponenten aus, sind trotzdem saulecker und die Zutaten lohnen sich, weil günstig zu beschaffen. Da braucht es nicht mal irgendwelche Fake-Fleischprodukte. Liebe Carnivore, es lohnt sich, offen zu sein und etwas Neues zu probieren. Keine Angst, denn beißen konnten Kartoffeln, Nüsse oder Rote Beete noch nie. Und dass das sogar gesünder ist, muss man ja nicht laut aussprechen. Verdirbt nur den Appetit!

Von Maike Steuer