Altenburger Geschichtsverein will DDR-Wandbild an Nobitzer Grundschule retten

Nobitz

Das Wandbild am Haus 2 der Nobitzer Grundschule soll gerettet werden. Der Altenburger Geschichtsverein möchte die Darstellungen aus dem Schulalltag der DDR für die Nachwelt erhalten. Ausschlaggebend war ein Zeitungsbericht der LVZ zum geplanten Abriss des Gebäudes nach Ende des Schulneubaues. „Das Relief ist Kunst der DDR und sollte Würdigung erfahren“, meint der 1. Vereinsvorsitzende Wolfgang Böhm. Er ist Initiator der Rettungsaktion, die mit Spendengeldern ein Replikat des sechs Meter großen Bildes im Maßstab von 1:3 ermöglichen möchte.

Den Richtigen für Realisierung gefunden

Mit dem Altenburger Keramiker und Stuckateur Matthias Olbrich wurde bereits der Richtige für die Realisierung dieser Aufgabe gefunden. Er ist der Sohn des Malers und Grafikers Heinz Olbrich, der das Wandbild 1980 anlässlich der Namensverleihung „Werner Lamberz“ für die Nobitzer Schule anfertigte. „Ich war damals als 20-Jähriger an der Ausführung beteiligt und habe meinem Vater dabei geholfen, die Figuren mit dem Pinselstiel in farbigen Putz zu schneiden“, erinnert sich der heute 60-Jährige. Nur an die Gesichter habe ihn der Vater nicht herangelassen. „Mein alter Herr war da immer obergründlich.“

Vaters Handschrift und Eitempera-Technik

Das Flachrelief von 1980 zeigt typische Szenen aus dem Schulalltag der DDR. Quelle: Mario Jahn

Das Replikat von Matthias Olbrich wird aus drei Tafeln bestehen und im Ganzen zwei Mal zwei Meter messen. Auf grundierten Sperrholzplatten will er das Relief in Eitempera-Technik wieder zum Leben erwecken. „Ich mache das im Andenken an meinen alten Herrn. Es muss wieder Vaters Handschrift haben.“ Vor allem den schnittigen Charakter des Originales will Olbrich erhalten. Kolorieren werde er nicht. Es soll ja typisch nach DDR aussehen.

DDR-Relikt in der Gemeindebibliothek

Im Flur von Haus 1 könnte das Wandbild künftig seinen Platz finden. Laut Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) möchte die Gemeinde das Gebäude nach Abschluss des Schulneubaues erwerben. Hier sollen Gemeindebibliothek und eine Begegnungsstätte ihre Räumlichkeiten erhalten. „Unser Ziel ist es, dass wir das neu entstehende Kunstwerk als Relikt der DDR-Zeit ortsnah präsentieren.“ Hendrik Läbe ist ein erklärter Fan des Reliefs: „Das Bild finde ich genial. Da ist unser praktischer Unterricht dargestellt. Das ist heimatgeschichtlich wertvoll.“

Spenden willkommen

2500 Euro werden gebraucht, um das Nobitzer Bild retten zu können. Der Altenburger Geschichtsverein ruft daher zur Spendenaktion auf und hofft auf eine rege Beteiligung. Spenden sind unter dem Verwendungszweck „Wandbild Grundschule Nobitz“ auf folgendes Konto möglich:

Sparkasse Altenburger Land

IBAN: DE39 8305 0200 1200 0132 51

BIC: HELADEF1ALT

Von Dana Weber