Altenburg

Nach anderthalb Jahren Bauzeitist das Neubauprojekt der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) Altenburg in der Puschkinstraße 12-14 abgeschlossen. Seit Dezember rollen vor Ort die Umzugswagen – am 15. Januar ziehen die letzten Mieter ein, teilt die SWG mit. Danach rücken noch mal die Maler an, richten die Treppenhäuser vor. Außerdem stattet der Großvermieter erstmals ein Haus mit digitalen Mieterinfotafeln aus. „Die modernen Bildschirme, die wir in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Pyur installieren, ersetzen die herkömmlichen Pinnwände und liefern tagesaktuelle Infos, etwa zu Ableseterminen oder zum Wetter“, kündigt Matthias Blättner von der SWG an.

Zur Galerie Diese Wohnungen sind das Modernste, das der Großvermieter SWG derzeit zu bieten hat. Bevor die letzten Mieter einziehen, wurde fleißig fotografiert.

Zwei Wohnungen sind noch zu haben

Lediglich zwei der insgesamt 32 Wohnungen seien aktuell noch zu haben. Die Quartiere sind zwischen 50 und 130 Quadratmeter groß, sind per Aufzug erreichbar und unter anderem mit Balkon oder Terrasse, bodentiefen Fenstern und Fußbodenheizung ausgestattet. „Die Gesamtkosten beliefen sich – wie im Plan vorgesehen – auf 7,3 Millionen Euro“, so Blättner. Markant ist das dreigeteilte Gebäude aufgrund seines komplexen Fassadenkonzeptes – eine Kombination von Schallschutzfenstern und vorgehängten Glaselementen, um Einflüsse des Straßenverkehrs zu reduzieren.

