Altenburger Grundschüler machen in Kirchen Programm

Altenburg

Ob Busch- oder Weiße-Schule:Altenburger Grundschüler wissen, wie sie ihr Publikum vortrefflich unterhalten.

So veranstalteten die Kinder der Freien Grundschule Christian Felix Weiße ihre traditionelle Kinderweihnachtsgala in der Brüderkirche. Unterstützt von ihren Lehrerinnen und Lehrern, haben sie ein festliches Weihnachtsstück inszeniert – mit viel Musik und Tanz und Theaterstückchen.

Dem Konzert der Wilhelm-Busch-Grundschüler lauschten zahlreiche Gäste in der Zschernitzscher Kirche. Quelle: Mario Jahn

Auch die Knirpse aus der Wilhelm-Busch-Grundschule in Altenburg-Nord ließen sich vom Geist der Weihnacht inspirieren. In der Kirche im Altenburger Ortsteil Zschernitzsch gestalteten die Klasse 4b und der Schulchor das Programm „Unser kleiner Stern“. 40 Mädchen und Jungen wirkten an dem Programm mit.

Von OVZ