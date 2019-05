Altenburg

Zum zehnten Mal hatte die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) die Grundschulen des Altenburger Landes zum traditionellen Fußballturnier um den „Energiecup“ eingeladen. Leider hatte die GS Meuselwitz ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, sodass nur sieben Mannschaften in der Skatbankarena um den begehrten Cup antraten. In der Vorrunde spielten in der Gruppe A nur drei und in der Gruppe B vier Mannschaften. In der Gruppe A setzte sich die Mannschaft des Karolinums mit zwei 1:0-Siegen gegen die Gemeinschaftsschule „ Erich Mäder“ und die Grundschule „ Wilhelm Busch“ durch und qualifizierte sich für das Halbfinale.

Titelverteidiger gewinnt gegen Nobitz

Den zweiten Platz sicherte sich im dritten Spiel der Gruppe die „Busch-GS“ mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die „E.-Mäder-Schule“. In der Gruppe B setzte sich der Titelverteidiger von der „ F. Weiße-Schule“ mit Siegen gegen die Grundschulen Nobitz (3:2), „Platane“ (3:0) und Martin Luther (1:0) durch. Den wichtigen zweiten Platz für das Halbfinale erkämpfte sich die Luther-Schule mit einem 4:1-Sieg gegen die GS Nobitz und einem 1:1 gegen die „Platane“.

Fans feuern Teams an

Mit großer Unterstützung durch die zahlreichen Fans, wie Schüler, Lehrer, Eltern und Angehörige, gab es dann die zwei spannenden Halbfinalpartien. Hier setzten sich das „Karolinum“ mit 2:0 gegen die „Luther-Schüler“ und die „ F.Weiße-Schüler“ mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die „Busch-Schüler“ durch und erreichte so das Finale. Zunächst wurden aber noch die Platzierungsspiele ausgetragen. Platz sieben belegte kampflos die GS „Platane“. Platz fünf sicherte sich die GS Nobitz mit einem 4:0-Sieg gegen die „Mäder-Schule. Den dritten Platz sicherte sich die Luther-Schule mit einem 4:2-Erfolg gegen die „Busch-Schule“.

Spannendes Finale

In einem ausgeglichenen, spannenden Finale stand es bis zur letzten Minute 0:0. Mit dem letzten Angriff erzielte die Mannschaft der „F.-Weiße-Schule“ das „Goldene Tor“ und konnte so unter dem Jubel ihrer Anhänger den Energie-Cup 2019 gewinnen. Die abschließende Siegerehrung nahmen Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und der Geschäftsführer der Ewa, Martin Wenzel, vor. Die Finalrunde der Envia findet am 5. Juni in Döbeln statt.

Von Frank Fache