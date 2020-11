Altenburger Gymnasien zeigen digitale Ausstellung zum 9. November

Altenburg

Eigentlich hätte es ein Projekttag werden sollen, der an verschiedensten Standorten in ganz Altenburg Workshops und Veranstaltungen zum Thema Demokratie anbietet. Aber die steigenden Infektionszahlen machten dem neu gegründeten Demokratie-Campus-Altenburg einen Strich durch die Rechnung.

Daraufhin entstand jedoch ein anderes Projekt, das sich auf besondere Weise mit dem Datum des 9. November auseinandersetzt: „Schicksalstag 9. November“, eine Ausstellung von 47 Plakaten, die auf die weniger bekannten Ereignisse hinweisen, die an einem 9. November stattfanden – auf der ganzen Welt. Das alles unter der Losung „Aus Vergangenheit lernen – Zukunft gestalten.“ Der Demokratie-Campus-Altenburg ist in der Trägerschaft des Kreisjugendrings Altenburg und wurde im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ vom LAP (Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus) gefördert.

Neu gegründet: Demokratie-Campus-Altenburg

Die Idee stammt von Malte Reinstein, Schülersprecher des Altenburger Friedrichgymnasiums, und David Kürschner, Schulsprecher des Christlichen Spalatin-Gymnasiums Altenburg, die schließlich auch den Demokratie-Campus-Altenburg gründeten.

„Der Projekttag wäre eigentlich ganz groß angelegt gewesen, mit Veranstaltungen über ganz Altenburg verteilt. Dann mussten wir umdisponieren und haben uns auf den geschichtlichen Aspekt konzentriert“, erzählt David Kürschner. 47 Plakate sind entstanden. Entworfen und recherchiert haben sie vier Schüler der 12. Klasse des Spalatin-Gymnasiums, darunter auch David selbst. Teils im Sozialkundeunterricht, teils in ihrer Freizeit suchten die Schüler nach Ereignissen, die über die Reichspogromnacht 1938 und den Mauerfall 1989 hinausgehen und mit dem 9. November verknüpft sind.

Von Jack the Ripper bis Brahms : 9. November durch die Jahrhunderte

Da wäre beispielsweise die Uraufführung des zweiten Klavierkonzerts in B-Dur op. 83 von Johannes Brahms im Jahr 1881. Oder der Serienmörder Jack the Ripper, der am 9. November 1888 sein vermutlich letztes Opfer Mary Jane Kelly ermordete. Oder die erste deutsche Fußgängerzone, die am 9. November 1953 in Kassel eröffnet wurde.

Die Plakate hängen jeweils an den Klassenzimmertüren der beiden Gymnasien, sind aber auch online auf der Seite des Spalatin-Gymnasiums zu besichtigen, da das Spalatin-Gymnasium derzeit aufgrund des Infektionsgeschehens geschlossen ist. Der schulenübergreifende Gedanke ist somit zumindest in Teilen präsent. Die Ausstellung soll bis zum 9. Dezember an den Klassenzimmertüren hängen.

Geplanter Projekttag : „Hoffentlich nachholen“

Auf ihrem Instagramkanal „demokratiecampusaltenburg“ posten die Schüler jeden Tag eines der Plakate und damit ein November-Ereignis.

„Wir hoffen dennoch, dass wir den geplanten Projekttag noch vor den Sommerferien 2021 nachholen können“, sagt David Kürschner.

Ein Ziel des Demokratie-Campus sei auch gewesen, einen Anstoß zu unternehmen für Schüler, die sich daraufhin vielleicht auch in einem eigenen Projekt mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen wollen. Außerdem hatten Malte Reinstein und David Kürschner die Hoffnung, dass sich dadurch Schülervertretungen verschiedener Schulen im Landkreis so enger vernetzen könnten. Auch wenn alles anders gekommen ist, als geplant – als digitale Ausstellung kann „Schicksalstag 9. November“ auch in Zeiten von Homeoffice so einige neue Erkenntnisse vermitteln.

