Altenburg

„Braucht ihr Kleingeld?“ Die Frage bekommt Matthias Fritsche oft gestellt. Doch langsam, aber sicher kann der Kellner des Altenburger Ratskellers die Frage kaum noch hören. Denn mit ihr beginnen meist Geschichten. Die Kurzform: In der Sparkasse am Kornmarkt könne man außerhalb der Geschäftszeiten kein Kleingeld mehr einzahlen, weil der Automat außer Betrieb sei. Überhaupt bekomme man es kaum noch los.

„Manchmal haben die Leute ganze Beutel voller Hartgeld dabei“, erzählt Fritsche. Solange es sich nicht um Unmengen oder Centstücke handelt, nimmt er die Münzen. Selbst wenn der Kellner weiß, dass sein Arbeitgeber damit Probleme hat. Seine Kolleginnen und Kollegen berichten aber auch von Gästen, die Kleingeld brauchen und zum Teil nur zum Wechseln an den Tresen kommen.

Ratskeller-Chefin: „Ich muss das alles erwirtschaften.“

Das bestätigt Daniela Wolf. Die Mitinhaberin des Ratskellers weiß nur zu gut, wovon die Gäste beim Hartgeld sprechen. Bis November habe es keine Probleme gegeben, erklärt die Gastronomin. Dann bekam sie am Sparkassen-Schalter die Information, dass der Münzeinzahler am Kornmarkt außer Betrieb genommen wird. Als Alternative habe man ihr das Safebag-Verfahren angeboten. In den kleinen dunklen Beutel könne sie ihre Bar-Einnahmen stecken, am Schalter abgeben und bekomme das Geld spätestens zehn Tage danach auf dem Konto gutgeschrieben. „Ich möchte mein Geld sofort gutgeschrieben bekommen“, so die Geschäftsfrau. Zudem koste die Einzahlung jedes Mal 3,50 Euro. Ähnlich beim Wechselgeld: Pro ausgegebener oder eingezahlter Münzrolle verlangt die Sparkasse 0,50 Euro Gebühr.

Zehn Rollen braucht der Ratskeller im Schnitt pro Woche. Rechnet man die Safebag-Gebühr hinzu und den Fakt, dass für die Barkassen von Ständen zu Veranstaltungen 500 Euro Wechselgeld gebraucht werden, kommt einiges zusammen. Ganz zu schweigen von den Risiken mit länger aufbewahrten und größeren Barbeständen sowie dem Aufwand durch weitere Wege zur Sparkasse in der Wettiner Straße, wo man noch Münzen einzahlen kann – für 3,50 Euro pro Vorgang. „Ich muss das alles erwirtschaften und im Zweifel auf den Preis umlegen“, sagt Wolf. Ihr presche die Sparkasse da zu weit vor. „Die Dimension stimmt nicht mehr.“

Sparkasse begründet weniger Automaten mit Auflagen

Dem widerspricht Bernd Wannenwetsch. Im Vergleich zu anderen Banken, die bis zu sieben Euro pro Vorgang verlangten, sei man relativ günstig, sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Altenburger Land. Auch seien die Gebühren nicht kostendeckend. „Wir müssten bei den Münzen mindestens 1,19 Euro verlangen, damit wir kostendeckend arbeiten.“ Und die 3,50 Euro beim Safebag-Verfahren entsprächen den Kosten des Dienstleisters, der das Geld zähle.

Dass die Sparkasse ihren Kleingeld-Service einschränkt und neben dem Münzeinzahler am Kornmarkt auch die in Meuselwitz und Schmölln aus dem Verkehr zog, begründet Wannenwetsch mit Auflagen der Bankenaufsicht. Demnach dürfe man nur noch „bundesbankkonforme Geräte“ einsetzen, deren wichtigstes Merkmal ist, dass sie Falschgeld erkennen. Das taten die abgeschalteten Automaten aber nicht. Um sich eine erneute Investition zu sparen, setzte man parallel das Safebag-Verfahren um, das ab 1. März Gebühren kostet.

Viele Händler und Geschäftsleute betroffen

Neben Restaurants und Cafés treffen diese auch andere Einzelhändler, bei denen viel bar passiert. Neben Bäckern und Friseuren sind das vor allem Fleischer, Eisdielen oder Imbisse, aber auch Supermärkte. So echauffierte sich eine Innenstadt-Händlerin, dass sie für eine Einzahlung von 17,50 Euro satte 3,50 Euro Gebühr bezahlen muss. Sie habe aber keine andere Möglichkeit, erzählt sie. Wenn sie davon Waren oder etwas anderes kaufen würde, würde sie ihren buchhalterischen Aufwand erhöhen.

Da Wannenwetsch das Problem durch Beschwerden kennt, hat er auch eine Lösung. „Es gibt von uns kleine tragbare Terminals, die Kartenzahlungen annehmen.“ Damit bräuchte niemand mehr Geld in die Hand zu nehmen, „es nicht mehr zu zählen und keine Kassenkladde mehr zu führen“. Daher bitte man die Händler, „sich zu überlegen, ob das nicht für sie viel effizienter wäre“.

VR Bank zieht nach, nur Commerzbank noch gebührenfrei

Alternativen bleiben den Geschäftsleuten aber kaum. Mit der VR Bank hat auch das zweite große Kreditinstitut Gebühren für Münzeinzahlungen und Münzrollen eingeführt. Die Höhe entspricht denen der Sparkasse. Ein wichtiger Grund dafür war die sprunghaft gestiegene Menge an Münzen, die wegen der Sparkassen-Gebühren seit Jahresende bei der VR Bank eingingen, sagte Vorstand Raik Romisch. „Wir mussten reagieren.“ Denn die manuelle Bearbeitung dieser Mengen sei körperlich schwere Arbeit, die von Frauen erledigt werde. Die Automaten habe man abgeschafft, da diese sehr störanfällig waren. „Wenn der Jungsparer mit seinem Sparschwein kommt, kostet das aber nichts.“

Damit ist Commerzbank die einzige Filialbank im Kreis, bei der Kleingeld-Einzahlungen an Automaten nichts kostet. Auf die Frage, ob man dafür Gebühren plane, antwortete Filialdirektor Philip Kley: „Definitiv nein.“ Er finde 3,50 Euro pro Vorgang zudem „ordentlich“. „Wir sehen darin eine Möglichkeit der Kundengewinnung.“

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz