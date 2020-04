Gesundheitsfragen vor Zutritt: Altenburger Ausschuss bringt Vorhaben voran

Altenburg

Einiges ist anders. Anstatt im kleinen Ratssaal tagt der Hauptausschuss des Altenburger Stadtrats seit Montag in dessen großem Bruder. Schon an der Eingangstür weist ein Zettel zur ersten Zusammenkunft nach der Corona-Pause auf die dahinter geltenden Hygieneregeln hin. Nach dem Eintritt gibt ein Tisch mit einem Gesundheitsfragebogen einen Vorgeschmack auf das, was zu Sitzungen kommunaler Gremien künftig gehören wird wie das Coronavirus zu unserem Leben.

Planungen für Ernestinum kosten fast halbe Million Euro

Bereits an der Eingangstür zum Altenburger Ratssaal weist ein Zettel auf Hygieneregeln hin. Quelle: Thomas Haegeler

Doch nicht nur Gäste, sondern auch die Ausschussmitglieder müssen mitteilen, ob sie aktuell an „akuten Atemwegsbeschwerden“ oder an „Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche“ leiden, ob sie in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten hatten oder „in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet“ waren. Leicht irritiert über den normalerweise sensiblen Inhalt stellt Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) zu Beginn die Fragen. Wird eine mit Ja beantwortet, bedeutet das den Ausschluss des betreffenden Volksvertreters.

Da aber alle Stadträte – in sicherem Abstand und manche auch mit Mund-Nase-Schutz – verneinen, kann es losgehen. Einstimmig vergibt der Hauptausschuss wenig später die Planungsleistungen für die Sanierung und den Umbau des Ernestinums zur Bibliothek. Für 480 000 Euro wird ein Chemnitzer Büro in den nächsten Monaten planen, wie das 1729 erbaute und denkmalgeschützte Ex-Schulgebäude An der Brüderkirche 6 außen und innen samt Freianlagen instandgesetzt und umgestaltet wird.

117.000 Euro – Pflasterarbeiten für Wasserspiel vergeben

Wer in Altenburg künftig Stadtrats- oder Ausschusssitzungen besuchen möchte, muss Hygieneregeln beachten und Gesundheitsfragen beantworten. Quelle: Thomas Haegeler

Es war das günstigste der sechs eingegangenen Angebote für die Planung der unterm Strich 5,6 Millionen Euro teure Baumaßnahme, die zu 85 Prozent aus Städtebauförderung finanziert wird, und bis 2024 fertig werden soll. Das nährte nach OVZ-Informationen unter den Stadträten jedoch Zweifel, ob es sich dabei um den besten Bewerber handele, es ausreichend Einflussmöglichkeiten gebe und die Pläne dem Ziel einer modernen Bibliothek entsprächen. Wie die Abstimmung zeigt, konnte die Verwaltung all die Bedenken zerstreuen.

Deutlich weniger Redebedarf gab es bei der anschließenden Vergabe der Pflasterarbeiten für das Wasserspiel auf dem Markt. Den gut 117 000 Euro schweren Auftrag des in Summe gut das Doppelte kostenden Projekts erhielt eine Firma aus dem Erzgebirge.

