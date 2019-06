Altenburg

Mit roher Gewalt lassen sich selbst robuste Laternenmasten verformen. So geschehen am Donnerstag in der Altenburger Moritzstraße. Ein LKW war an der Einmündung zum Roßplan gegen die Straßenbeleuchtung gekracht und hat den Masten von der Vertikalen in Richtung Waagerechte geknickt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der genaue Hergang blieb zunächst offen. Fest stehe, dass kein weiteres Fahrzeug beteiligt war und niemand verletzt wurde. Laut Stadtverwaltung beläuft sich der Schaden an der Laterne auf rund 3500 Euro – so teuer wird die Ersatzbeschaffung. Die wird, weil erst bestellt werden muss, muss einige Wochen dauern.KW

Von Kay Würker