Altenburger Innenstadt muss Chefsache werden

Altenburg

Dass Altenburg mitunter zwei verschiedene Gesichter hat, fällt in diesen Tage ganz besonders ins Auge. Auf der einen Seite stehen da all die engagierten Vereine und Einzelpersonen, die in der Skatstadt und darüber hinaus insbesondere in den Jahren seit der Wende oftmals Beachtliches, streckenweise sogar Großartiges geleistet haben. Engagierte, die klar machen, dass die ehemalige Residenzstadt und der umliegende Landkreis enorm lebens- und liebenswert sein können – und denen meine Kollegin Ellen Paul in ihrem neuen Buch verdiente Anerkennung zollt.

Nachmieter ist essenziell für Attraktivität der Innenstadt

Auf der anderen Seite ereilen die Altenburger Nachrichten wie jene von der Adler-Schließung in der Sporenstraße. Dass mitten in der guten Stube der Stadt immer mehr geisterhaft leere Fensterfronten die Besucher grüßen, kann, nein darf eigentlich niemanden zufrieden stellen.

Doch die Hoffnung stirbt auch hier, wie so oft, zuletzt. Es ist jetzt an den Verantwortlichen, die richtigen Schritte zu gehen. Die Suche nach einem Nachmieter für den prestigeträchtigen Adler-Standort gehört im Rathaus zur Chefsache gemacht, wenn man nicht will, dass die Attraktivität der Innenstadt mittelfristig gänzlich verloren geht.

Gewerbeverein und Citymanagerin müssen Muskeln spielen lassen

Und auch der erst vor wenigen Jahren neu gegründete Gewerbeverein sollte seine Muskeln noch deutlicher spielen lassen. Statt sich lediglich auf öffentlichkeitswirksame Schlaglichter wie Adventskalender-Aktionen zu verlassen, sollte größer gedacht werden. Vor allem aber gilt es, schnellstens mehr tatsächliche Innenstadthändler in die eigenen Reihen zu integrieren. Hier ist bisher zu wenig passiert, ein Kraftakt dringend nötig. Damit ist auch die neue Citymanagerin Henriette Schaller angesprochen. Das Potenzial und die wirtschaftliche Power sind vorhanden. Nun gilt es, sie effizient zu nutzen. Sonst könnte es schnell noch düsterer aussehen in Altenburgs guter Stube.

Von Bastian Fischer