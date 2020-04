Altenburger Inselzoo öffnet wieder – aber ohne Vivarium, Kreativpfad und Spielplatz

Altenburg

„Nein, morgen noch nicht, erst am Montag von 9 bis 16 Uhr, 15 Uhr ist letzter Einlass.“ Diesen Satz hat Ingrid Kipping, die Leiterin des Inselzoos Altenburg, am Donnerstag und in den Tagen davor hunderte Male am Telefon gesagt. Ihr Apparat steht nicht mehr still, seit klar ist, dass die beliebte Einrichtung dank der Lockerungen in der Corona-Krise nun bald wieder öffnen darf.

Mit klitzekleinen Schritten tastet sich damit auch Altenburg in Richtung Normalität. Ab Montag sollen nun neben Inselzoo auch Stadtarchiv und Bibliothek wieder öffnen – freilich unter Auflagen, die der Einhaltung des weiterhin geltenden Gebots der Minimierung von sozialen Kontakten gelten. Das Schlossmuseum folgt am Dienstag. Da dort keine regulären Führungen angeboten werden können, werden Festsaal und Bachsaal zur individuellen Besichtigung geöffnet.

Keine Maskenpflicht im Zoo

Da die Landesregierung eine Maskenpflicht beim Einkaufen und für den Nahverkehr angeordnet hat, entschied die Stadtverwaltung, dass beim Besuch von Bibliothek, Stadtarchiv und Schloss sowie beim Betreten aller Ämter der Stadtverwaltung ebenfalls ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss. Dieser wird von der Stadtverwaltung nicht gestellt. Das betonte Stadtsprecher Christian Bettels.

Mit diesen Röhrchen in zwei Kisten behält der Mitarbeiter am Einlass den Überblick, wie viele Besucher sich im Inselzoo aufhalten. Quelle: Mario Jahn

Im Zoo freilich müssen keine Masken getragen werden. Aber es dürfen sich auf der Insel maximal 100 Besucher aufhalten. Um das zu gewährleisten, hat Ingrid Kipping das 100-Röhrchen-System mit zwei Kistchen erfunden, wobei die Röhrchen in der eine Kiste zeigen, wie viele Menschen im Zoo sind. Zeichen auf der Brücke sollen den gebotenen Abstand verdeutlichen, falls es Schlangen gibt. Mit solchen könnte zu rechnen sein – war der Zoo fünf Wochen zu und wurden 2019 fast 100 000 Besucher gezählt.

Tierpflegerin Birgit Hermenau und Tierpfleger Vinzenz Schmid sperren den Erlebnispfad ab, denn dieser muss noch geschlossen bleiben. Quelle: Mario Jahn

In den Freudenbecher über den wieder geöffneten Zoo kullern mindestens drei Wermutstropfen. So musste der Spielplatz abgesperrt werden, weil solche nicht erlaubt sind. Auch der Kreativ-Pfad ist wegen Ansteckungsgefahr geschlossen, ebenso das Vivarium mit seinen Fischen und Kriechtieren. „Doch wir sind froh, dass wir überhaupt wieder geöffnet haben“, sagt Ingrid Kipping. Überwältigt ist die Leiterin von den vielen Spenden, die für den Zoo in der Zeit der Schließung eingegangen sind, einige davon mehrere 100 Euro groß. Die Zeit ohne Besucher war zwar sehr merkwürdig, sei aber genutzt worden. So wurden beispielsweise Türen, Bänke, Tische und Gehege angestrichen und die Wege erneuert.

Maximale Besucherzahlen

Um die Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 Meter zu ermöglichen, wurden auch für das Schloss (50) und die Bibliothek (20) maximale Besucherzahlen festgelegt. Im Stadtarchiv kann sich nicht mehr als ein Besucher aufhalten, daher ist dort eine telefonische Voranmeldung erforderlich (03447 57 90 62).

Öffnungszeiten.

Inselzoo. Täglich von 9 bis 16 Uhr, letzter Einlass 15.30 Uhr.

Residenzschloss: Dienstag bis Sonntag/ Feiertag von 10 bis 17 Uhr.

Stadtbibliothek, (Lindenaustraße 14): Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 15 Uhr, Mittwoch ist geschlossen.

Von Jens Rosenkranz