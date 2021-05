Altenburg

Es ist ein kleiner Schritt zurück zum normalen Leben. Der Altenburger Inselzoo öffnet an diesem Freitag wieder seine Tore für Besucher – wenn auch nicht unter normalen Bedingungen. „Es gibt beim Besuch einiges zu beachten“, erklärt Christian Bettels, Sprecher der Stadtverwaltung Altenburg.

Schon auf der Brücke zu dem kleinen Zoo fallen weiße Linien auf dem Boden auf. „Die Besucherzahl ist auf maximal 100 Leute begrenzt. Sollte es mehr Andrang geben, stellen sich die Wartenden hinter die Linien. Wenn einer raus ist, darf der nächste rein.“ Auch wird am Eingang Personal, um zu kontrollieren, ob die Einlassbedingungen erfüllt sind.

Impfausweis oder Testnachweis

Dazu zählt für ungeimpfte Personen die Vorlage eines aktuellen, negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Selbsttests sind nicht zulässig. Geimpfte Personen legen stattdessen ihren Impfausweis vor – auch Nachweise mittels Corona-Warn-App sind möglich. Genesene benötigen einen Absonderungsbescheid des Gesundheitsamtes oder einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage alt sein muss. Da Kinder unter sechs Jahren nicht getestet werden, dürfen sie ohne Test in den Zoo. Maskenpflicht gilt während des gesamten Aufenthaltes, auch die Wege sowie die Ein- und Ausgänge sind klar gekennzeichnet. „Die Vorschriften, die derzeit bundesweit gelten, müssen wir umsetzen“, betont Bettels.

„Keine einfache Situation“

„Das Angebot mitsamt der Kontrolle aller Vorgaben kostet die Stadtverwaltung sehr viel Kraft“, fügt Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hinzu. „Auch für die Besucher ist das keine einfache Situation.“ Dennoch: Den Familien soll eine Möglichkeit des Ausgleichs im grauen Pandemiealltag geboten werden. „Wir alle hoffen sehr, dass wir den Inselzoo bald wieder unter normalen Umständen besuchen können. Was nun hier stattfindet, ist ein Kompromiss. Dafür braucht es das Verständnis der Besucher.“

Zeit der Schließung wurde für Verschönerungsarbeiten genutzt

In der Zeit, in der der Zoo für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben musste, wurde fleißig gewerkelt. Beispielsweise haben die Gehege neuen Sand bekommen, ebenso wurde die Fasanerie zur Hälfte erneuert. „Die ist beinahe 20 Jahre alt, langsam aber sicher ist sie zusammengebrochen“, begründet Ingrid Kipping, Leiterin des Inselzoos. Auch Werkstätten und Lager wurden umgebaut, aufgeräumt und erneuert, diverse Graffiti zur Verschönerung der Wände in den Gehegen sind entstanden.

Mitarbeiter Vinzenz Schmid bereitet die letzte Infotafel vor, auf der die Regeln erläutert werden. Quelle: Andy Drabek

„Die Versorgung der Tiere stand natürlich immer ganz oben auf der Tagesordnung. Aber wo Zeit eingespart wurde, wurde sie anderswo investiert, beispielsweise für Tätigkeiten wie Scheiben putzen oder Wege kehren“, erzählt Kipping. Im Ziegengehege fand der Vorschlag einer Kinderklasse Umsetzung: kleine Bürsten, mit denen die Tiere gestriegelt werden können. Auch eine Tafel findet sich nun im Inselzoo wieder. Kinder – und auch Erwachsene – können dort ihre Lieblingstiere zeichnen.

„Nicht nur die Besucher beobachten die Tiere, auch die Tiere beobachten die Besucher“

Dass im Zoo nun wieder Publikumsverkehr herrscht, dürfte auch die Tiere freuen. „Ich denke, manche Tiere werden ganz froh sein, dass die Besucher wieder kommen“, sagt Ingrid Kipping. „Da gibt es mehr Leckerlis und Streicheleinheiten.“ Ob die Tiere den Lockdown bewusst wahrgenommen haben, ist aber unklar. Verhaltensauffälligkeiten gab es laut der Leiterin keine. „Wir werden beobachten, wie sich die Tiere unter der Öffnung verhalten. Beispielsweise unsere Rhesus-Affen haben viel Spaß beim Betrachten der Besucher.“ Hin und wieder erlauben sie sich auch einen Spaß und erschrecken die Gäste, indem sie gegen die Scheibe springen. „Dieser Spaß klappt bei den Pflegern nicht.“

Besichtigt werden können ab Freitag lediglich die Außengehege, auch der Spielplatz ist geöffnet. Das Vivarium bleibt allerdings noch geschlossen.

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr ab der Einlasskontrolle. Die Eintrittspreise sind unverändert und belaufen sich für Erwachsene und Jugendliche bis 14 Jahre auf 2,50 Euro und für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr auf 1,50 Euro.

Von Mary Anne Härtling