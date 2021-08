Altenburg

„Hier trifft man heute ja ganz Altenburg.“ Die junge Mutti mag mit ihrem euphorischen Ausspruch zugegebenermaßen zwar etwas übertrieben haben, doch es fühlt sich tatsächlich so an. Das Inselzoofest erweist sich am Sonnabendnachmittag einmal mehr als Besuchermagnet sondergleichen, ganz besonders für Familien mit kleineren Kindern und nicht zuletzt wegen des Pandemie bedingten Ausfalls im Vorjahr.

Um dem erwarteten Ansturm Corona-konform gerecht zu werden, sind die Angebote diesmal von der recht beengten Insel aufs Festland verlagert worden, auf die Wiese unmittelbar vor der Brücke. Dadurch ist Abstandhalten deutlich besser möglich, aber wirklich geachtet wird darauf kaum. Zu verlockend sind all die schönen Dinge, denen sich die Kinder ausgelassen hingeben können. So macht das Unternehmen „Kinder-Partyspaß“ aus Markranstädt seinem Namen alle Ehre und bietet weit mehr als die allseits bekannte, aber nicht minder frequentierte Mal- und Bastelstraße. Da gibt es Geschicklichkeitsspiele, können sich vor allem Mädchen mit Hola-Hoop-Reifen ausprobieren, stehen Riesendosen zum Umwerfen bereit, die ganz schnell selbst oder mit Papas Hilfe wieder aufgebaut werden.

„Es war ein regelrechter Ansturm“

Jederzeit voll besetzt sind die Plätze vor der kleinen Bühne, auf der Pauline „So ein Theater“ vollführt – bis auf notwendige kurze Pausen den gesamten Nachmittag. Hier sind zudem Mitmachen und Mitdenken gefragt. An anderer Stelle ist es eher Geduld. Beispielsweise bei allen, die sich vom Clown auf Stelzen ein Tier aus einem schmalen Luftballon zaubern lassen möchten. Ganz besonders lang sind die Schlangen, wem zwischendurch nach Eis oder Bratwurst gelüstet.

Nicht fehlen dürfen beim Inselzoofest die Igelhilfe sowie der Verein Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co. Letzterer hat diesmal wieder sein Tierquizz im Gepäck, das Kindern den Tierschutz nahe bringen soll. „Es war ein regelrechter Ansturm. Viele haben sich außerdem unser Info-Material mitgenommen. Hier dabei zu sein, lohnt sich immer“, freut sich Vereinsvorsitzende Andrea Rücker und möchte sich ausdrücklich bei der Stadtverwaltung für die exzellente Vorbereitung und Unterstützung bedanken.

Mit Udo Friedrich und seinem alten Traktor um den Teich kutschen – ein gern und viel genutztes Angebot. Quelle: Mario Jahn

Heike Schramm vom städtischen Kulturmanagement, hauptverantwortlich für das Fest, hört’s sicherlich gern. Ihr zu verdanken ist auch die Teilnahme von Udo Friedrich aus Meerane, der mit seinem Kinder-Express – einem mit Extra-Sitzen versehenen, rund 60 Jahre alten Traktor vom Typ Bautz AL 122 – unternehmungslustige Mädchen und Jungen um den Teich kutschiert. Die Mitfahrt kostet zwar zwei Euro, doch die Einnahmen wandern nicht in die Privatschatulle des 54-Jährigen. „Ich mache das seit etwa sechs Jahren und spende das Geld. Jüngst habe ich die 10 000-Euro-Marke geknackt“, berichtet er stolz. Zurzeit unterstützt Friedrich die Familie des elf Monate alten Rudi aus Reinsdorf bei Zwickau, der ein neues Herz braucht.

Füttern und Streichel stehen hoch im Kurs

Spendenfreudig zeigen sich die Festbesucher einmal mehr auch für ihren Inselzoo. Die gläserne Box ist schon nach kurzer Zeit mit Scheinen gut gefüllt. Denn das an diesem Tag kostenlos zugängliche Areal fristet trotz erstmals ausgelagerter Attraktionen keinesfalls ein Nischendasein. Die Besucher strömen zuhauf, um die Tierwelt zu bestaunen. Füttern, Zicklein streicheln, Rutschen und Klettern stehen besonders hoch im Kurs. Und ganz Wagemutige lassen sich bei Falkner Klaus Schulze aus Mockern einen Handschuh überstreifen, auf dem hernach ein ziemlich stattlicher Steppenadler Platz nimmt. Selbst der gegen 16.15 Uhr wider vieler Prognosen doch niedergehende Regenguss kann, weil nur von kurzer Dauer, die Besucher nicht vertreiben. Erst der gegen 18 Uhr planmäßig einsetzende Dauerregen setzt einen leicht vorfristigen Schlusspunkt unters Fest.

Von Ellen Paul