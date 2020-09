Altenburger Intensivtäter gesteht dreiste Diebestouren – und bestreitet versuchten Raub

Altenburg

In Altenburg gilt Martin Meyer* als Verkäuferschreck. Diesen Titel hat er sich aber nicht damit „erarbeitet“, dass er besonderer Beratung bedurfte oder nervige Nachfragen zu Produkten stellte, sondern schlicht weil er sie stahl. Und zwar in schwindelerregender Frequenz. Ohne Rücksicht auf Verluste marschierte der 22-Jährige über Monate hinweg fast täglich, manchmal sogar mehrmals am Tag in Läden und nahm sich, was er zum Finanzieren seiner Drogensucht brauchte. Spezialisiert hatte er sich dabei auf teure Parfüms.

Opfer der Gewalttat noch immer mit Einschränkungen

Deswegen steht Meyer seit Montag einmal mehr vorm Amtsgericht. Außer 15 Diebstählen von Düften, einem Handy und Essen im Wert von mehreren tausend Euro, die er von Juni 2019 bis April dieses Jahres begangen haben soll, wirft ihm Staatsanwalt David Anders noch versuchten Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung vor. So soll der in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigte versucht haben, im Dezember des Vorjahres einer älteren Frau die Tasche zu entreißen.

Weil die rüstige Rentnerin ihr Hab und Gut aber festgehalten habe, solle der Angeklagte sie geschubst haben, so der Ankläger weiter. Daraufhin sei die heute 80-Jährige auf den Hinterkopf und die linke Hand gestürzt und erlitt neben Schmerzen auch einen Bruch des Handgelenks. Noch jetzt könne sie drei Finger nicht richtig bewegen und weder einen Kochtopf, noch schwerere Kaffeetassen halten, schilderte das Opfer sichtlich mitgenommen Folgen der Tat.

Angeklagter entschuldigt sich bei einer Verkäuferin

Dies war – neben einem vermeintlichen Diebstahlversuch einer Sackkarre – jedoch der einzige der 16 Anklagepunkte, den Meyer zum Prozessauftakt vor dem von Richter Alexander Reichenbach geleiteten Schöffengericht zumindest teilweise bestritt. Sie habe ihn schlagen wollen und er sich mit dem Schubser nur gewehrt, erklärte der 22-Jährige übereinstimmend mit einem anwesenden Kumpel. „Die Handtasche habe ich nie haben wollen.“ Den Rest gestand er: „Das war, um meine Drogensucht zu finanzieren.“

Um die Verletzte kümmerte sich Meyer aber ebenso wenig wie um die Verkäuferinnen einer Drogerie auf dem Markt, die er bei seinen Beutezügen in Angst und Schrecken versetzte. Immerhin entschuldigte er sich bei einer Angestellten für einen Kratzer an der Hand, dass er sie bedroht und „Fotze“ genannt hat. Am Dienstag geht es weiter. Möglicherweise kommen dann noch mehr Delikte aus weiteren Anklagen hinzu.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler