Altenburger Jazzklub bekommt in Berlin „Applaus“

Berlin/Altenburg

Des Künstlers Lohn sei der Applaus, heißt es landläufig. Über solchen Zuspruch freuen sich aber nicht nur jene auf der Bühne, sondern auch die, die hinter den Kulissen Konzerte und Veranstaltungen organisieren. Zu den Renommiertesten in Altenburg gehört seit fast 40 Jahren der Jazzklub. Am Mittwoch wurde der Verein dafür in Berlin Kreuzberg mit „Applaus“ geehrt.

„Applaus“ heißt der seit sieben Jahren von der Initiative Musik in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für Kultur und Medien der Bundesregierung vergebene Förderpreis. In diesem Jahr wurden in drei Kategorien insgesamt 107 Preisträger geehrt. Darunter erstmals der Altenburger Verein. In der Kategorie drei – mindestens zehn Konzerte im Jahr – wurde der Jazzklub für seine Programmarbeit ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Arbeit auch in Berlin wahrgenommen wird und nicht nur in Altenburg“, sagt Thomas Trummer vom Jazzklub hoch erfreut.

Preisgeld fließt in neue Konzerte

Im Mai hatte sich der Verein um die Auszeichnung, an der 7500 Euro Preisgeld hängen, beworben. Eine Jury wählte dann aus 387 Bewerbungen den Altenburger Verein unter die diesjährigen Preisträger. Wie Trummer ankündigt, werde die Siegprämie in den Konzertbetrieb investiert.

Die 1,8 Millionen Euro umfassende Preisverleihung wird durch die Bundesregierung, die Berliner Senatsverwaltung und die Musicboard Berlin gefördert. Die Initiative Musik wird finanziell von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) unterstützt.

Von Jörg Reuter