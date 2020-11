Altenburg

„Ich habe manchmal den Eindruck, für die Medizin zerfällt der Mensch mit 18 Jahren in seine Einzelteile“, erzählt Kerstin Ehrentraut, „bei der Kindermedizin sehen wir unsere Patienten aber noch als Ganzes, wie sie reagieren, und die Interaktionen mit ihrer Familie. Das verleiht dem Beruf eine besondere Abwechslung.“

Kerstin Ehrentraut ist die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Altenburger Land. Die gebürtige Schmöllnerin ist seit 1993 als Kinderärztin im Landkreis tätig und hat seitdem viele Altenburger aufwachsen sehen, Weiterentwicklungen in der Kindermedizin, aber auch das Auftauchen neuer Krankheitsbilder miterlebt.

Wollte ursprünglich Hebamme werden

Dabei war die Medizin bei der Berufswahl nicht das wichtigste Kriterium: „Ich habe mich nicht unbedingt für Kindermedizin entschieden, sondern vor allem für die Arbeit mit Kindern“, erzählt die heute 53-Jährige. Zuerst hatte sie eine Ausbildung zur Hebamme angestrebt, diese wurde nach ihrem Abschluss der zehnten Klasse allerdings nicht angeboten. Um trotzdem mit Kindern arbeiten zu können, wurde dann nach dem Abitur an der Universität Halle Medizin studiert.

Schließlich zog es Ehrentraut aber doch wieder zurück in die Heimat: Nach dem Medizinstudium ging sie zunächst als Assistenzärztin an die Altenburger Kinderklinik, bis diese kurz vor der Jahrtausendwende in das frisch gegründete Klinikum Altenburger Land umsiedelte. Hier hat sich Ehrentraut seitdem Stück für Stück von der Assistenz- zur Fachärztin, später zur Ober- und 2015 schließlich zur Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin hochgearbeitet. „Ich mag das Bodenständige, das Familiäre an der Arbeit hier im Altenburger Land“, erklärt Ehrentraut. Deshalb habe sie dem Klinikum auch über all die Jahre die Treue gehalten. „Das Arbeiten hier ist noch kollegial und menschlich statt profitorientiert.“

Neue Entwicklungen und Herausforderungen

Was sich in ihren mehr als 25 Dienstjahren in der Kindermedizin verändert hat? „Früher wurde mehr direkt mit den Kindern und Eltern zusammengearbeitet, heute nehmen die administrativen Arbeiten deutlich mehr Zeit in Anspruch“, so Ehrentraut. Trotzdem mache sie ihren Job weiterhin sehr gern, an der Liebe zur Arbeit mit Kindern habe sich bis heute nichts geändert: „Ich bin jedes Mal froh, wenn ein Kind die Klinik gesund verlässt und ich die Dankbarkeit der Eltern spüre.“

Psychosomatische Erkrankungen bei Kindern immer häufiger

Mit jeder Weiterentwicklung tun sich aber auch neue Herausforderungen auf: Besonders das immer häufigere Auftreten psychosomatischer Erkrankungen wie Schlaf- oder Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen bereitet Kerstin Ehrentraut Sorge. „Kinder kommen mit Schwindel, Kopf- oder Bauchschmerzen zu uns in die Klinik“, erklärt die Chefärztin. „Oft stellt sich dann heraus, dass die Ursache nicht organisch ist, sondern mit Problemen im familiären oder sozialen Umfeld zusammenhängt.“

Der hohe Bedarf an psychotherapeutischer Betreuung von Kindern kann im Landkreis allerdings kaum gedeckt werden: Das für Altenburg und Umgebung zuständige Fachklinikum Stadtroda sei aktuell maßlos überfordert; auch in Leipzig und Jena müssen Eltern mit langen Wartezeiten rechnen.

Eltern sollten mehr auf Medienkonsum achten

Ehrentraut empfiehlt Eltern daher, besonders beim Thema Medienkonsum schon vorbeugend Maßnahmen zu ergreifen. „Wenn Säuglinge schon im Krankenhaus mit Handys bespaßt werden, ist das natürlich keine altersgerechte Kommunikation.“ Eltern könnten zum Beispiel die Bildschirmzeit ihrer Kinder begrenzen und Acht geben, welche sozialen Medien sie nutzen. Bei Auffälligkeiten sollten die Eltern zunächst mit dem Kind sprechen und sich im Ernstfall an eine Erziehungsberatungsstelle oder den Kinderarzt wenden.

Was ihren Beruf für Ehrentraut so besonders macht, ist neben dem ganzheitlichen medizinischen Ansatz vor allem, die Kinder aufwachsen zu sehen: „Es ist einfach schön, die Entwicklungsschritte eines Kindes mitzuerleben und über Jahre zu begleiten“, findet die Chefärztin, die auch heute noch in Schmölln lebt. „Das erste Mal sehen wir unsere Patienten als Säuglinge, und irgendwann kommen sie dann selbst als Eltern wieder.“

Gute Erreichbarkeit, aber kaum Termine beim Wunsch-Arzt Wie familienfreundlich ist die Region? Darüber gibt eine Umfrage von Leipziger Volkszeitung, Sächsischer Zeitung und Freier Presse Auskunft – der Familienkompass 2020. Abgefragt wurde dabei auch die Zufriedenheit der Eltern im Altenburger Land mit den hier niedergelassenen Kinderärzten. Zur Bewertung wurden Schulnoten vergeben: Von einer 1 für sehr hohe Zufriedenheit bis zu einer 5 für große Unzufriedenheit. Insgesamt scheinen die Eltern im Landkreis mit dem Angebot an kinderärztlicher Betreuung zufrieden zu sein – auch, wenn in den Augen der Umfrageteilnehmer Luft nach oben bleibt: Mit Blick auf die Anzahl der Kinderarztpraxen in der Region vergaben sie die Schulnote 2,9. Dieser leichte Mangel schlägt sich auch in der Beantwortung der Frage nieder, ob Eltern für die Behandlung ihres Nachwuchses bei ihrem Wunsch-Kinderarzt angenommen werden. Hier wird mit einer 3,8 lediglich eine unterdurchschnittliche Note vergeben. Umgekehrt scheinen die einzelnen Praxen für einen Großteil der kleinen Patienten allerdings gut erreichbar zu sein. Hier steht unter dem Strich die Note 2,5.

Von Robin Knies