Mit der Übergabe eines Förderbescheides durch Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) über 6,4 Millionen Euro ist am Montag der Startschuss für den Umbau und die Modernisierung der zentralen Altenburger Kläranlage bei Primmelwitz gefallen. Baustart für das 14,8 Millionen Euro teure Vorhaben ist im April nächsten Jahres, die Inbetriebnahme ist für 2022 vorgesehen.

Wichtigster Bestandteil des Umbaus ist die Errichtung von zwei sogenannten Faultürmen, in denen die Mikroorganismen im Klärschlamm aufgespalten werden, wobei Gas entsteht. Dieses wird in Strom und Wärme umgewandelt. Beide Energieträger werden für den Betrieb der Kläranlage genutzt. Zum Beispiel brauchen die beiden Türme eine konstante Temperatur von 35 Grad Celsius.

Wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

„Mehr Energie aus erneuerbaren Quellen kann damit gewonnen werden und zudem werden klimaschädliche Gase vermieden. Das ist ein guter und wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, sagte die Ministerin. Keller hob außerdem hervor, dass die Millionen-Förderung in einem Landkreis erfolge, der ländlich geprägt sei und eine Randlage besitze. Solche Regionen haben es bekanntermaßen oft nicht einfach, sagte sie.

Schlammmengen sollen verringert werden

Der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (WABA) betreibt ein Abwasserleitungsnetz von 175 Kilometern Länge und insgesamt fünf Kläranlagen. Die Zentrale Kläranlage in Primmelwitz ist davon die mit Abstand größte Anlage. Sie wurde in den Jahren 1993 bis 1995 errichtet und soll jetzt verfahrenstechnisch so umgestellt werden, dass aus dem anfallenden Klärschlamm energetische Vorteile erzielt werden können und das zu entsorgende Schlammvolumen reduziert wird. Dafür sind umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen erforderlich.

Die Kläranlage Altenburg in Primmelwitz wird umgerüstet und erweitert. Quelle: Mario Jahn

So werden ein neues Grobrechengebäude mit Schneckenpumpwerk, ein Vorklärbecken und ein neues Maschinenhaus für die Faulung, Gasaufbereitung und Schlammentwässerung errichtet. Hinzu kommen drei Blockheizkraftwerke (BHKW) einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen wie zwei Faultürme mit Gasspeicher. Neben der Strom- und Wärmegewinnung wird durch eine effektivere Schlammentwässerung das Volumen des zu entsorgenden Klärschlamms reduziert. Wie viel das konkret sein wird, steht im Moment noch nicht fest und stellt sich erst nach Inbetriebnahme heraus. Schätzungen zufolge sollen durch die geplante Verfahrensumstellung 2100 Megawattstunden Energie jährlich aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. 1125 Tonnen klimaschädliche Gase können den Angaben eines Ministeriumssprechers zufolge pro Jahr vermieden werden.

Förderung bedeutet Investition und Arbeit

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) sagte, dass die Fördermittel Investitionen und Arbeit und damit eine Weiterentwicklung für Altenburg bedeuteten. Angesichts der anhaltende Debatten über ökologisches Denken würden im Falle des Klärwerkumbaus modernste Technologien genutzt, um den Betriebsablauf nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten.

Waba-Chef Martin Wenzel hob insbesondere die vorteilhaften betriebswirtschaftlichen Effekte hervor, wie die Produktion von Strom und Wärme und die Verringerung der Klärschlammmengen. Außerdem sei nach Bauende sichergestellt, dass in Zukunft ausreichend Kapazitäten für die Abwasserreinigung zur Verfügung stehen. Wenzel verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass einzelne gewerbliche Einleiter in der Stadt ihre Produktionskapazität und damit auch ihre Abwassermengen erhöht haben.

