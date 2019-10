Altenburger Kleingartenanlage gibt jungen Leuten Perspektive

Altenburg

Die Kleingartenanlage „Bergmannsfreud“ liegt schon idyllisch eingebettet inmitten des künftigen Kleingartenparks „Südost“, den perspektivisch fünf benachbarte Altenburger Sparten bilden sollen. „Wir haben auf 1,9 Hektar Grund insgesamt 57 Gärten“, informiert der Spartenchef Hans-Joachim Schön. Ein richtiges Urgestein, gehört er doch mit zur Gründergeneration der Anlage Mitte der 1970er-Jahre und ist seither der Chef. „44 Jahre insgesamt“, sagt er. Trotz der vergleichsweise attraktiven Lage machte der Leerstand auch um die „Bergmannfreud“ keinen Bogen.

Anlage beschritt 2015 Neuland

„Im Jahr 2015 haben wir uns entschlossen, dagegen etwas zu unternehmen, indem wir nicht verpachtete Gärten in diversen Projekten herrichten und für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung zu stellen“, so Schön. Mittel zu Zweck sollten schon vor rund vier Jahren so genannte Aktivierungshilfen für junge Menschen sein, die bislang in Sachen Berufswahl aus den unterschiedlichsten Gründen durch das Raster gefallen waren.

Durch Vermittlung durch die Agentur für Arbeit sowie unter der Betreuung durch einen freien Träger, hier konkret die Innova, sollten solche jungen Leute, die bislang eher in den Tag hinein lebten, wieder ein wenig Struktur in ihren alltäglichen Ablauf bekommen. „Und vor allem auch den Sinn erfahren, welchen Wert praktische Arbeit haben kann und in einem zweiten Teil der Maßnahme sich in trägereigenen Werkstätten selber ausprobieren, um zu sehen, welche Berufsrichtung möglicherweise von Interesse sein kann“, ergänzt Jörg Neumerkel vom Jobcenter der Agentur für Arbeit.

Skepsis ist gewichen

Keineswegs sei diese Öffnung der Sparte für ein bis zwei Dutzend wildfremde junge Leute, von denen keiner wusste, wie sie sich in die Gemeinschaft der Kleingärtner einfügen würde, unumstritten gewesen, räumt Spartenchef Schön heute ein. Aber diese Widerstände konnten ausgeräumt werden. „Heute läuft dieses Projekt bei uns schon zum zweiten Mal. Und sowohl die jungen Leute sind bei uns integriert, wie auch schon ältere Langzeitarbeitslose, die so einen ähnlichen Kurs erstmals bei uns durchlaufen“, informierte Schön.

Weitere Projekte können folgen

Bei den 20 zumeist schon älteren Frauen und Männern stünde mancher schon kurz vor dem Renteneintritt. „Hier geht es darum, ihnen die Chance zu geben, etwas selber zu schaffen und etwas Tagesstruktur zu bekommen. Das schafft auch Selbstwertgefühl“, so Neumerkel. Die Ergebnisse in der Anlage können sich sehen lassen: Aus einst ungenutzten Parzellen sind Begegnungsorte sowie ein Lehrgarten geworden, der auch Schulklassen offen stehen soll. „Auf jeden Fall würden wir weitere Projekte bei uns durchführen“, legt sich Schön schon einmal fest.

Von Jörg Wolf