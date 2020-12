Altenburger Klinikum hat inzwischen 75 Corona-Patienten – Tendenz steigend

Die Zahl der Corona-Infizierten im Altenburger Land hat übers Wochenende erneut einen Sprung nach oben gemacht. 178 weitere Ansteckungen wurden aktenkundig, so dass aktuell mehr als 1100 Personen das Virus in sich tragen, also noch nicht genesen sind. Der Amtsarzt bittet um Termindisziplin, um Warteschlangen an der Abstrichstelle zu vermeiden.