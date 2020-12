Das Altenburger Krankenhaus reagiert auf wachsende Belegungszahlen und den Mangel an Pflegekräften. Die neue Allgemeinverfügung des Landkreises, die am Donnerstag in Kraft tritt, lässt dennoch etwas festliche Stimmung zu. Denn die Anbieter adventlicher Naschereien wollen weiterhin öffnen. Trotz behördlicher Warnung vor Besucheransammlungen.