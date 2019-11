Altenburger Klinikum und Uniklinik Leipzig versuchen Versorgung über Ländergrenzen

Altenburg

So viel Glanz sieht Altenburg selten. Neben der Führungsriege des Klinikums Altenburger Land (KAL), einigen Chef- und Oberärzten und dem Gros des Aufsichtsrats versammelten sich am Montag im Hörsaal des kommunalen Krankenhauses auch die Chefs des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) und dessen führende Mediziner für Krebs- und Bluterkrankungen. Grund des großen Bahnhofs: Die Kooperation beider Häuser, die am 1. Oktober begann.

Altenburger Patienten mit Aussicht auf bessere Behandlung

Der Chef des universitären Krebszentrums, Professor Florian Lordick, bei seiner Rede zur Auftakt der Kooperation zwischen Klinikum Altenburger Land und Universitätsklinikum Leipzig. Quelle: Thomas Haegeler

Aktuell umfasst die Zusammenarbeit nur die Kliniken für Onkologie. Weitere sollen aber folgen, so dass „die strategische Partnerschaft“, wie der KAL-Aufsichtsratschef Bernhard Blüher erklärte, „ein Modell für alle Klinikbereiche sein kann“. Konkret entsendet das Leipziger Krebszentrum dabei zunächst einen Arzt. Finanziert wird die Stelle, die sich derzeit drei Mediziner teilen, vom Altenburger Klinikum.

Im Gegenzug soll das KAL durch einen kurzen Draht zu den Spezialisten in Leipzig profitieren – inklusive Diagnostik und modernsten Behandlungsmethoden. Wie weit das gehen kann, skizzierte Professor Florian Lordick. So könnten Altenburger Patienten mit komplexen Tumorerkrankung an inneren Organen oder in Armen, Beinen und Becken nicht nur auf erfahrene Radiologen oder Chirurgen bauen, sondern auch auf die Gen-Analyse des Krebses, so der Direktor des universitären Krebszentrums. Das ermögliche wiederum eine individualisierte Chemo-Therapie, die Betroffene heimatnah absolvieren könnten.

UKL-Chef: Keine feindliche Übernahme

UKL-Chef Professor Christoph Josten spricht zur Auftaktveranstaltung der neuen Kooperation zwischen Klinikum Altenburger Land und Universitätsklinikum Leipzig . Quelle: Thomas Haegeler

Ziel ist es, „langfristig die Therapie zu verbessern“, sagte Dr. Armin Schulz-Abelius mit Blick auf die von ihm geleitete AKL-Onkologie. Auch verspreche man sich einen Datenzuwachs „für klinische Studien“, ergänzte der Direktor der Klinik für Bluterkrankungen und Zelltherapie, Professor Uwe Platzbecker, aus Leipziger Sicht.

Die Kooperation sei aber „in keinster Weise feindliche Übernahme“, zerstreute der neue UKL-Vorstandssprecher Professor Christoph JostenÄngste. Vielmehr sei es auch die Aufgabe einer mit Forschung befassten Uniklinik, durch Transfer von Wissen und Personal die Versorgung in der Fläche zu gewährleisten und Patienten den Wechsel zwischen Krankenhäusern zu erleichtern. „Wir wollen beweisen, dass medizinische Versorgung auch über Ländergrenzen möglich ist.“ Daher habe das Projekt „Vorzeige-Charakter“. Deshalb sei man „zum Erfolg verdammt“ und solle es trotz Startproblemen nicht „verteufeln“.

Ärztlicher Direktor sieht Kooperation mit den Besten

Zur Auftaktveranstaltung der neuen Kooperation zwischen Klinikum Altenburger Land und Universitätsklinikum Leipzig gibt es Musik, Reden und Fachsimpelei. Quelle: Thomas Haegeler

Aufgrund des Wettbewerbsvorteils um die immer knapper werdenden Ärzte sei sie sofort bereit gewesen, als der Ärztliche Direktor, Professor Jörg Berrouschot, Ende 2018 mit der Idee des Schulterschlusses zu ihr kam, sagte KAL-Geschäftsführerin Gundula Werner. „Wir wollen mit den Besten kooperieren“, begründete Berrouschot die Partnerwahl und erinnerte an den sechsten Platz des UKL im bundesweiten Focus-Krankenhaus-Ranking. Auch wenn das AKL demnach das sechstbeste Klinikum Thüringens sei und in der Schlaganfallversorgung bundesweit zu den zehn besten zähle, seien die Rollen doch klar verteilt.

„In vielen Bereichen wird die Medizin so komplex, dass kleine Einheiten das nicht mehr leisten können“, unterstrich Berrouschot den beiderseitigen Nutzen. „Das UKL hingegen kann wachsen und diverser werden.“ Lordick wurde noch deutlicher: „Wer die Kooperation nicht aktiv sucht, wird auf der Strecke bleiben.“ Denn ohne seien Entscheidungen auf dem aktuellen Stand der Medizin unmöglich.

Von Thomas Haegeler