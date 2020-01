Altenburger Konsum: Von 34 000 Mitglieder blieben nur 87

Altenburg

Die Zeiten, als der Altenburger Konsum mit einem großen Einrichtungshaus und regem Geschäftsbetrieb von sich reden machte, sind lange vorbei. 1990 führte sie noch 421 Verkaufsstellen in den Altkreisen Altenburg, Schmölln, Geithain und Borna, hatte weit mehr als 1500 Angestellte. Davon ist keine Spur mehr: Die Konsumgenossenschaft Altenburg und Umgebung eG hat schon seit mehr als zehn Jahren keinen eigenen Geschäftsbetrieb mehr. Zuletzt machte die eG Mitte Dezember von sich reden, als das Amtsgericht Jena die Auflösung anordnete, weil die Pflichtmitgliedschaft im „Genossenschaftsverband der Regionen“ gekündigt worden war (die OVZ berichtete).

Bereinigung der Mitgliederliste

Erst gingen die Kunden, später die Mitglieder – Letztere im Zuge einer „Bereinigung der Mitgliederliste“, wie es die Genossenschaft im Jahr 2015 selbst nannte. Innerhalb von sieben Jahren – bis 2017 – wurden mehr als 34 000 Namen aus der Liste gestrichen, die meisten davon durch Ausschluss. Der Höhepunkt dieser Bereinigung war das Geschäftsjahr 2014/15, als 11 150 Mitglieder ausgeschlossen wurden. Weitere 1507 verließen im selben Geschäftsjahr die Genossenschaft freiwillig durch Austritt. Das geht aus den im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüssen hervor.

Geschäftsanteil noch 0 Euro wert

Auszahlen musste die Genossenschaft ihnen dafür offenbar nichts: Das Eigenkapital war durch frühere Verluste, die bis 2009 aufgelaufen waren, bereits vor der großen Ausschlusswelle vollständig aufgezehrt. Der Wert eines Geschäftsanteils, der ursprünglich auf 55 Euro lautete, wurde 2010 auf 0 Euro heruntergesetzt. Vorstandssprecherin Martina Perkowski begründete das damals mit der „anteiligen Deckung von Fehlbeträgen“ aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage. Wenig später begann die Ausschlusswelle. Am 30. September 2010 hatte die Genossenschaft 34 290 Mitglieder, viele davon auch in den Altkreisen Schmölln, Geithain und Borna. Am 30. September 2018 waren es dann noch genau 87. Der Jahresabschluss, der darüber Auskunft gibt, wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht.

Genossenschaft hält weiter Immobilien

Mittellos ist die Genossenschaft aber keineswegs. In der letzten verfügbaren Bilanz stehen noch Sachanlagen – inklusive Bauten – im Wert von 219 565,62 Euro. Das Altenburger Unternehmen besitzt sechs Gebäude – dazu zählt das Casino am Roßplan als Firmensitz sowie jene Verkaufsstelle in der Friedrich-Ebert-Straße, die einst als Einrichtungshaus diente, aber beispielsweise auch das Konsumgebäude in Kohren-Sahlis.

Hinzu kommen 135 252,65 Euro auf dem Konto und in der Kasse sowie 33 000 Euro als Finanzanlagen. Darunter sind auch zwei Beteiligungen an den zwei früheren Töchtern, die aber schon vor Jahren in die Insolvenz gingen: C-Markt und City Shopping, beide aus Ronneburg. An beiden Firmen hält der Konsum nach wie vor 50 Prozent. In der Bilanz werden die beiden Pleitefirmen nur mit jeweils einem symbolischen Euro angesetzt.

Das Vermögen der Altenburger Konsumgenossenschaft schrumpft seit Jahren kontinuierlich, weil Jahr für Jahr Verlust entsteht. In der letzten veröffentlichten Bilanz von 2018 lag dieser bei 5647,57 Euro. Es gibt nur noch eine einzige angestellte Mitarbeiterin.

Von joh/KW/haeg